La contundente declaración de Marine Le Pen tras ser inhabilitada para presentarse en las elecciones de 2027

Según los últimos sondeos, Marine Le Pen era la favorita para imponerse en las elecciones presidenciales de Francia de 2027. Sin embargo, al menos por ahora, no podrá postularse , luego de que la sentenciaran a cinco años de inhabilitación por desvío de fondos del Parlamento europeo.

Dijo, además, que si bien se trata de un escenario muy complicado no se baja definitivamente de la carrera porque “hay un pequeño camino”. "No voy a dejar que me eliminen fácilmente", planteó la dirigente de 56 años, quien advirtió que “la Justicia debe darse prisa”.