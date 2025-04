Tragedia y dolor: el conmovedor adiós al niño bueno de Añelo

Una pena infinita

Sin dudas, la prematura partida de este plano terrenal de Xavier López Moyano caló hondo en la comunidad añelense y de toda la provincia, ya que el joven era ampliamente conocido en el ambiente hípico, campero y futbolístico. Por tal motivo, instituciones relacionadas a estas actividades deportivas emitieron comunicados de prensa para manifestar su respeto y acompañamiento ante tan tristes circunstancias. “Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Xavier López Moyano. Fuerzas”, afirmaron desde el Club Atlético Añelo. Mientras que desde el Club Hípico Añelo manifestaron: “Queremos hacerle llegar nuestro más sentido pésame y mucha fuerza a la familia López Moyano. Hoy toca despedir a una personita, muy humilde, respetuosa y sobre todas las cosas muy querida”.

TRAGEDIA Y DOLOR EN ANELO 4.jpeg Gentileza JacqueJl.

Asimismo, algunas fiestas camperas donde las jineteadas y las destrezas criollas son los baluartes de una cultura que se resiste a desaparecer, durante este fin de semana recordaron a la figura de “Xavi”, le brindaron un sincero homenaje y guardaron respetuosos minutos de silencio en su memoria.

Amor eterno

En la vida hay que dejar huellas, sino para que pasar. Eso indudablemente lo cumplió al pie de la letra Xavier, ya que era querido y apreciado por todo el mundo y hoy todo ese mundo llora su injusta partida. Amante de los caballos, del fútbol y de su querido River Plate, el joven aspirante a jockey despuntó su vida desparramando amor, empatía y buenas vibras.

TRAGEDIA Y DOLOR EN ANELO 3.jpeg Gentileza JacqueJl

Sus cabellos largos al viento fueron su sello distintivo por muchos años. Todos sus afectos lo recuerdan como una persona de bien, llena de luz y siempre dispuesto a entregar todo de sí. Su maestro Pablo Poggi le recordó de una manera muy especial. “Adiós Xavi. Gracias por dejarme acompañarte durante esos pequeños pasos de tu demasiado breve, pero intensa vida. Me quedo con tu sonrisa, tu afectuosidad y tu compañerismo. Fuerza y acompañamiento a su familia López Moyano y amigos”, expresó el docente.

Por su parte Carolina Herrera, describió su último encuentro: “Hoy me enteré de esta triste noticia y no me salen las palabras para comprender tu partida. Me quedo con ese último abrazo que me diste cuando te crucé en la plaza. Eras el Xavi de siempre, más grande y con el pelo corto, pero igual de cariñoso y alegre que cuando te conocí. Un saludo al cielo”.

A su vez, Jor Castillo, desde su red social, lamentó el triste suceso. “Dejaste un gran dolor en cada corazón burrero”, escribió. Por su parte, desde la radio municipal de Añelo recordaron sus habituales paseos a caballo por las calles del pueblo. “Pequeño Xavi, como a veces cuesta entender la voluntad de Dios, estamos seguros de que vas a un lugar de mucha luz”, dijeron a modo de despedida.