Justicia en tu Comunidad: está en marcha el plan de Tribunales para acercarse a la gente

Justicia en tu Comunidad, compromiso con los más vulnerables

La puesta en funcionamiento de este servicio da cumplimiento a uno de los ejes estratégicos delineados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres. En su carta dirigida a los integrantes del Poder Judicial en febrero de 2025, Mazieres planteó como prioridad una justicia más ágil, cercana y eficiente, especialmente enfocada en la atención de los sectores sociales más vulnerables.

En línea con esta visión, se creó la Red de Justicia y Acceso Comunitario, un espacio institucional destinado a impulsar acciones concretas para fortalecer la cercanía entre el sistema judicial y la comunidad. Bajo su órbita operará el nuevo programa, que buscará adaptarse a las necesidades reales de cada territorio.

Germán Cazeneuve, titular de la Red, subrayó el valor estratégico del convenio firmado con el gobierno provincial para el uso del espacio comunitario. “Iremos viendo con el tiempo, y con la demanda y las necesidades de la gente, si los servicios que están son los que tienen que estar o si tenemos que mejorar y modificar algo”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de ajustes futuros en función del impacto del programa.

El barrio 7 de Mayo, punto de partida

La elección del barrio 7 de Mayo como primer punto de atención no fue azarosa. La decisión se tomó a partir de un análisis detallado de información estadística, como la cantidad de denuncias por violencia familiar, la frecuencia de determinados trámites no penales y la concentración poblacional del área. “Recorrimos todos los barrios y, reconociendo que no teníamos instalaciones en esta zona de la ciudad, decidimos enfocar nuestros esfuerzos aquí”, explicó Cazeneuve.

justicia en tu comunidad 2.jpg

La presencia territorial del programa permitirá al Poder Judicial intervenir con mayor precisión en contextos de vulnerabilidad social, evitando que el acceso a derechos dependa exclusivamente de la capacidad de movilización de los ciudadanos.

Servicios, cercanía y atención personalizada

La modalidad de atención en El Nido estará compuesta por diversos actores del sistema judicial. Un juez de Familia se encargará de atender causas de manera programada, lo que permitirá dar continuidad a expedientes en curso y resolver conflictos con mayor celeridad. También participarán funcionarios del Servicio de Orientación Jurídica, de las Defensorías de los Derechos del Niño y del Adolescente, y del Equipo Interdisciplinario de Familia, garantizando así una atención integral.

A su vez, un Juez de Paz brindará atención espontánea, ocupándose de trámites administrativos esenciales como certificaciones de copias, autorizaciones de viaje y firmas. Esta combinación de atención programada y espontánea busca adaptarse a las distintas realidades y urgencias de los vecinos.

Un puente hacia la gente

“Justicia en tu Comunidad” se perfila como un puente necesario entre el Poder Judicial y sectores históricamente alejados de sus estructuras. La descentralización, entendida no solo como una estrategia territorial sino como una herramienta de equidad, representa un paso clave en la construcción de un sistema judicial más inclusivo.

En tiempos donde la confianza en las instituciones demanda respuestas concretas, esta iniciativa podría marcar un giro sustancial en la relación entre justicia y ciudadanía. El desafío ahora será sostener el compromiso, medir el impacto y mantener la escucha activa frente a las demandas que emerjan desde el territorio.