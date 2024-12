Ñorquinco: rescataron a una familia perdida en la montaña

ÑORQUINCO- RESCATE- BOMBEROS MOQUEHUE- FAMILIA-1.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia Moquehue

Una hora más y los sacaban con hipotermia

Dijo que el dispositivo que tenían emitió la señal con la ubicación por GPS y ellos trasladaron las coordenadas a un mapa, activaron el rescate con bomberos y personal de Gendarmería y salieron en su búsqueda cerca de las 22 del domingo.

De las cuatro personas, fue la mamá de las nenas la que tenía el tobillo lesionado y no podría caminar por sus propios medios. “Estaban pasados de frío, junto a un arroyo cuando los encontramos”, señaló Torres.

La mujer presentaba una lesión en una extremidad inferior, lo que hizo necesario su traslado en tabla hasta un lugar seguro. El punto de localización se encontraba a 16 kilómetros de la Ruta 11, en una zona de difícil acceso.

Aparentemente, la familia había iniciado la caminata en horas del mediodía de ese domingo desde Moquehue. El bombero indicó que la Huella Andina no está habilitada, en el tramo Moquehue-Ñorquinco porque no estaba señalizada. Los que debieron hacerlo, todavía no lo hicieron. Sí, estaba habilitada de Ñorquinco a Ruca Choroy.

ÑORQUINCO- RESCATE- BOMBEROS MOQUEHUE- FAMILIA-2.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia Moquehue

“Por lo que explicó el hombre, ellos no conocían el lugar”, dijo el bombero quien agregó que cuando los estaban buscando “ellos vieron las luces nuestras cuando nos estábamos acercando, pero no nos llamaron, no dijeron nada. Pensaron que andaba gente caminando, pero si ellos habían mandado la alerta”.

Rescate nocturno en el sendero Huella Andina.mp4

Dijo que en un momento enforcaron y los vimos. “Si no los ubicábamos y demorábamos una hora mas los sacábamos a todos con hipotermia. Era como un pantano húmedo en el que estaban y encima tenían poco abrigo”, estimó.

Tres bomberos de Moquehue, más uno de Albuminé más los tres efectivos de Gendarmería. Parque del camino fue caminando, con la camilla donde llevaban a la mujer de 45 años, y otra parte en camioneta en un camino de montaña de difícil acceso.