Detuvieron al tío de Pequeño J en Perú: su temible prontuario y el vínculo con el triple femicidio de Florencio Varela

El hombre era buscado por la Justicia Argentina y utilizaba una identidad falsa para evitar su detención.

A poco más de un año del triple femicidio que ocurrió en Florencio Varela y conmocionó a todo el país, en las últimas horas fue detenido Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J. El hombre fue detenido en Perú y está señalado por ser partícipe del crimen que terminó con la vida de Brenda, Lara y Morena.

La Policía Nacional del Perú comunicó que se logró la captura de Rodríguez en Huachipa , informada luego a la Policía Federal Argentina (PFA). Desde el Ministerio de Seguridad Nacional explicaron que iniciarán el proceso de extradición ya que era buscado por la justicia Argentina.

El hombre tenía un pedido de captura nacional e internacional y los investigadores le atribuyen un presunto papel de liderazgo en la organización criminal vinculada al caso. Según revelaron las autoridades, durante el procedimiento el acusado habría presentado un documento de identidad con datos presuntamente falsos, hecho que será materia de investigación.

Los agentes de Interpol Lima localizaron al sospechoso en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, ubicado en la avenida Las Torres 270, en Huachipa, reveló TN. Utilizaba la identidad de Miguel Gerardo Celestino Timaná para eludir los controles policiales mientras permanecía prófugo.

El rol del tío de Pequeño J en la organización criminal que concretó el triple crimen

Varios testimonios reunidos en el expediente apuntaban a un hombre identificado como "Papá" como el jerarca máximo de la organización a nivel local, y el juzgado concluyó que ese alias correspondía a Valverde Rodríguez.

Según el juez a cargo de la investigación, Valverde Rodríguez junto a los otros dos prófugos se encargaban de "la logística de la organización, incluyendo la adquisición de sustancias estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias", de acuerdo con información judicial de Infobae.

Luis Alan "habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la organización", dado que se encontraba en situación migratoria irregular en la Argentina.

El hombre está imputado por homicidio agravado reiterado, en concurso real, por hechos presuntamente cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

Según revelaron, el hombre habría sido reconocido en imágenes de cámaras de seguridad del lugar al que fueron trasladadas las víctimas y donde posteriormente fueron torturadas y asesinadas.

Antecedentes

Su nombre aparece vinculado al entorno familiar de “Pequeño J”, pero los investigadores sospechan que su participación habría ido más allá de ese parentesco, ya que también forma parte de los antecedentes conocidos por los investigadores de Perú.

En junio de 2013, fue detenido en la ciudad peruana de Trujillo, donde la Policía Nacional lo señaló como presunto cabecilla de "Los Injertos de Nuevo Jerusalén", una organización vinculada con actividades de extorsión y cobro de cupos.

Además, según los antecedentes difundidos, habría estado recluido en 2007 y 2020 en el penal El Milagro, por el delito de robo agravado.

Estos antecedentes no constituyen, por sí mismos, pruebas de su participación en los asesinatos investigados en la Argentina.

La investigación del crimen sigue abierta y hasta el momento cuenta con 16 detenidos y seis prófugos.

Prófugos de la causa por el triple femicidio

El juzgado federal mantiene activos pedidos de captura con alertas rojas de Interpol y recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación para dar con otros miembros prófugos del clan.

Entre los buscados figuran Kevin Valverde Urtecho, alias "Rulos", ubicado por rastreos telefónicos en la zona del crimen, y otros presuntos jerarcas de la banda del Bajo Flores, como Álex Ydone y a Morales Huamani.

Con el traslado de Valverde Rodríguez a las instalaciones de Interpol Perú, las autoridades argentinas prevén avanzar en los trámites correspondientes para ponerlo a disposición de la Justicia federal.