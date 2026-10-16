Discutió con el inquilino por la deuda de alquiler y lo apuñaló con un bisturí: quedó detenida

El hecho ocurrió este viernes en Oberá, Misiones. La víctima recibió una herida y terminó en el hospital. La acusada fue imputada por lesiones.

Discutió con el inquilino por la deuda de alquiler y lo apuñaló con un bisturí en Misiones: quedó detenida

Una discusión por la deuda de un alquiler terminó con un hombre herido y una mujer detenida en la ciudad de Oberá , provincia de Misiones . La acusada, Gabriela Estefanía K ., de 32 años, fue arrestada este viernes por la mañana luego de haberle propinado una puñalada con un bisturí al inquilino de su propiedad durante un enfrentamiento en el inmueble ubicado en la calle José Hernández al 200, en el barrio Loma Porá.

La Policía llegó al lugar tras recibir un aviso sobre el conflicto. Al hacerse presente, los efectivos de la Seccional Segunda de Oberá encontraron a la mujer con el elemento cortante en su poder.

La víctima, identificada como Egon Arlindo H ., relató que la pelea se desencadenó porque él acumulaba un atraso en el pago del alquiler del departamento.

El hombre fue trasladado al Hospital SAMIC de Oberá, donde recibió atención por una herida defensiva en la mano derecha. Su estado de salud es fuera de peligro.

Imputada por lesiones leves y causa en el Juzgado de Instrucción Dos

Gabriela Estefanía K. quedó detenida en la Seccional Segunda de Oberá a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como lesiones leves con arma blanca y quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Dos de la localidad misionera.

El uso de un bisturí como arma en el marco de una disputa doméstica convirtió al caso en uno de los hechos policiales más llamativos de la semana en la provincia mesopotámica.

Un bisturí es un instrumento de filo muy fino diseñado para procedimientos quirúrgicos, lo que implica que su capacidad de corte es significativamente mayor que la de un cuchillo doméstico convencional, lo que explica que haya generado una lesión pese a tratarse de una herida clasificada como leve.