La escalofriante revelación de la autopsia de la joven que encontraron muerta en una valija

El cuerpo de Bárbara Camila Aragón fue encontrado en una pensión. Un expolicía con antecedentes fue detenido.

En medio de la conmoción por el femicidio de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años que fue encontrada envuelta en una frazada y dentro de una valija en una habitación de una pensión, se conocieron impactantes revelaciones de la investigación. Por el hecho fue detenido un hombre de 37 años, expolicía con antecedentes por narcotráfico.

Su familia y amigos habían empezado a buscarla el sábado 10 de octubre , después de perder contacto con ella. Según los primeros datos que pudieron reunir, el hombre detenido, identificado como Eliel. S, habría contactado a Aragón días antes para mantener un encuentro.

El hallazgo ocurrió este domingo por la mañana en una vivienda ubicada sobre Juan José Paso al 6200, en la ciudad de Rosario.

La policía llegó al lugar luego de que la familia indicó que un conductor de una aplicación habría trasladado a la mujer hasta la pensión, donde se encontró el cuerpo junto al sospechoso del crimen.

Qué reveló la autopsia

En medio de la conmoción, surgió un dato clave del resultado preliminar de la autopsia. La víctima de 26 años murió por asfixia y no presentaba otros signos de violencia en el cuerpo. Según las primeras versiones, llevaba varias horas en el lugar.

En las próximas horas, la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, lo imputará al acusado de 37 años por el delito de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

El dato clave para encontrar a Bárbara

El último contacto confirmado de la víctima con su entorno ocurrió al mediodía del sábado previo al hallazgo. Sus allegados advirtieron que no respondía los mensajes e iniciaron una búsqueda por comisarías, domicilios y distintos lugares donde podía encontrarse.

El remisero que la llevó al presunto lugar del crimen, reveló que minutos después de dejarla, recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que regresara a buscarla. El hombre volvió hasta el lugar y tocó bocina, pero, como no obtuvo respuesta, finalmente se retiró.

Con el correr de las horas, las publicaciones en redes sociales permitieron localizar al chofer de aplicación, la familia y amigos comenzaron una intensa búsqueda de la joven.

"Durante el día no nos contestó, nos pareció raro. Me comuniqué con la madre y ahí empezamos la búsqueda", detalló Juliana, una de las amigas cercanas de la joven en diálogo con Cadena 3.

Qué se sabe sobre el detenido por el femicidio en Rosario

El acusado había sido exonerado de la Policía de Santa Fe y tenía antecedentes por narcotráfico. En 2021 fue condenado a seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista. Su pasado judicial volvió a quedar bajo la lupa tras su detención por el asesinato de Bárbara.

"Lo que me dijo el gomero es que era un buen chico, trabajador. De anoche no sabía nada, me enteré cuando llegó la policía", dijo Ester, dueña de la pensión, en diálogo con Cadena 3.

En julio de 2024 había sido demorado durante otro procedimiento policial, cuando llevaba prendas con insignias de la fuerza y una réplica de arma. En aquella intervención también se investigó una moto con la numeración adulterada. Según la información difundida sobre ese episodio, posteriormente recuperó la libertad.

Al mismo tiempo, los investigadores secuestraron un teléfono celular para la realización de pericias informáticas. El análisis del dispositivo podría aportar información para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer qué ocurrió dentro de la pensión.