Victoria Villarruel le aseguró a Firmenich que luchará "para que esté preso"

Se trata de una agrupación peronista de izquierda. Este mensaje no pasó desapercibido y fue rápidamente respondido por Villarruel, quien lo calificó de "buchón y cobarde" y reafirmó su compromiso de llevar a los ex combatientes montoneros a la cárcel.

Villarruel, actual vicepresidenta, se mostró firme en su postura de reabrir las causas judiciales contra los ex guerrilleros de los años setenta. Según expresó, su intención no es solo personal, sino compartida por "millones de argentinos" que están cansados de la impunidad y el negocio que, según ella, estos antiguos terroristas han hecho en nombre de los derechos humanos. Esta declaración reaviva un tema espinoso y sensible que, casi medio siglo después, sigue polarizando la política y la sociedad argentina.

El resurgir de Firmenich

Mario Firmenich fue calificado de "buchón" por Victoria Villarruel.

Mario Firmenich, de 76 años, vive en España desde finales de los 90, tras haber sido indultado por el ex presidente Carlos Menem. El ex comandante montonero había sido condenado a 30 años de prisión tras su extradición a Argentina al final de la dictadura militar, y desde su liberación ha mantenido un perfil bajo, hasta ahora. Su reciente aparición en un video invitando a participar en una clase de formación política reavivó el debate sobre su papel en los turbulentos años 70, una época marcada por la violencia guerrillera y la represión militar.

Firmenich, que estuvo en el exilio casi desde el inicio de la dictadura militar de 1976, utilizó su aparición pública para plantear una reflexión sobre si las condiciones que originaron a Montoneros son irrepetibles o si, por el contrario, existen factores permanentes que podrían dar lugar a nuevas organizaciones políticas populares. Según anticipó, su clase repasará los orígenes de Montoneros y la lucha que libraron contra la dictadura, abriendo la puerta a un análisis más profundo de los factores que, a su juicio, siguen vigentes en la política argentina actual.

Este resurgimiento de Firmenich llega en un momento en el que los años 70 vuelven a estar en el centro del debate público, en parte gracias a las recientes declaraciones de Villarruel, quien abiertamente planteó la posibilidad de volver a juzgar a los antiguos montoneros. En su video, Firmenich no evitó referirse a la vicepresidenta, quien, en sus palabras, ha traído nuevamente a colación la necesidad de "poner presos a todos los Montoneros". Estas declaraciones parecen ser un anticipo de un nuevo enfrentamiento ideológico entre quienes reivindican la lucha armada de entonces y aquellos que buscan justicia por los crímenes cometidos.

La lucha por la Memoria y la Justicia

La respuesta de Villarruel no se hizo esperar. En su cuenta de la red social X, arremetió duramente contra Firmenich, a quien acusó de querer justificar el accionar terrorista de Montoneros. Según Villarruel, la organización es responsable de asesinatos, secuestros y ataques que ensangrentaron el país durante los años 70. Además, insistió en que su intención de encarcelar a los ex combatientes no es un deseo aislado, sino el sentir de millones de argentinos que están hartos de lo que considera una "superioridad moral" con la que los ex guerrilleros hablan sobre derechos humanos.

Este cruce entre Villarruel y Firmenich no es un hecho aislado. En los últimos años, la discusión sobre los años 70 ha resurgido en múltiples ocasiones, con sectores que buscan mantener viva la memoria de las víctimas de la represión estatal y otros que insisten en la necesidad de juzgar también a quienes participaron en la violencia política desde organizaciones guerrilleras. La confrontación entre Villarruel y Firmenich parece anticipar una nueva etapa en este debate, que sigue siendo uno de los temas más divisivos de la política argentina.