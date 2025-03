Su perra lo atacó salvajemente durante 45 minutos y tuvo que tomar una decisión extrema

Sin embargo, en el momento en que se abalanzó hacia él, la perra pareció desconocerlo. “Había sangre por todas partes. Era aterrador. No sé qué le pasaba. No paraba. Tenía un dolor agonizante”, recordó Porter, quien debió ser operado en tres oportunidades en un hospital de Illinois para reconstruir ambas extremidades superiores.

Porter perra Porter había adoptado a Karma hacía solo ocho meses, animado por su familia, tras finalizar una relación amorosa.

Según su relato, Karma no quería soltarlo. Lo hizo únicamente cuando su dueño había perdido la sensibilidad en sus manos. Recién allí el hombre pudo liberarse y actuar. “La agarré del cuello e intenté hablarle y calmarla. Le dije que me estaba haciendo daño y que parara, pero no quiso”, recordó.

“Ella estaba tratando de agarrarme el cuello y yo no podía apoyar los pies debido a toda la sangre”, agregó, graficando el nivel de violencia del ataque de su pitbull.

Fue en ese momento que tuvo que recurrir a lo último que hubiese querido: definir entre su vida y la de su mascota. “Me estaba desangrando y no quería morir, así que, aunque había perdido el uso de mis manos, utilicé mi pura fuerza de voluntad y la estrangulé hasta la muerte con mis antebrazos; no había otra opción”, justificó Porter.

Luego el hombre se desmayó. "Había perdido mucha sangre y lo único que lo mantuvo con vida fue la adrenalina”, le reconoció a su hermana el servicio de emergencias que lo asistió. Porter recién despertó en el hospital.

Las graves consecuencias del ataque de su perra Karma

“Se comió tanto músculo que podía ver el hueso y los tendones”, manifestó el hombre atacado por su perra Karma, quien agregó que ahora, después de ese terrible episodio, “todo es una lucha”.

“No me funcionan los dedos, así que no puedo abrocharme los zapatos, no puedo escribir ni preparar comida, y es muy frustrante”, admitió. Y añadió: “Duermo una hora cada noche y tengo pesadillas muy vividas”.

Las heridas fueron gravísimas y a pesar de las intervenciones a las que fue sometido (aún quedan varias más), Porter perdió el uso de su mano derecha y tuvo que dejar su trabajo como podador de árboles.

Porter perra 1 Porter trabajaba como podador de árboles pero ya no podrá hacerlo: perdió el uso de su mano derecha por las mordidas de su perra.

“No podré volver a trabajar, todavía tengo dolores y mis brazos lucen asquerosos”, lamentó.

Su hermana, Amber Porter, lanzó una campaña online para recaudar fondos que le permitan sobrellevar a Matt el tiempo que pasará sin poder obtener dinero por su trabajo.

Los indicios que dejó pasar por alto antes del ataque

Porter reconoció que, antes de la terrible agresión, su perra había entregado algunos indicios de un comportamiento extraño.

“Me di cuenta algunas veces que, si intentaba agarrarla por el collar para sacarla afuera, ella intentaba morderme”, admitió. Y afirmó: “"Simplemente pensé que no le gustaba y no le di mucha importancia”.

También comentó que, en ocasiones, Karma saltaba su sobre su cuerpo y también le “dejaba cicatrices”, aunque eso “no le importaba”.

“Era tan dulce y cariñosa. Estuvo ahí para mí y nunca se separó de mi lado, pero había señales de agresión”, indicó.

Más allá de todo eso, y principalmente del ataque que casi le cuesta la vida, Porter no le guarda rencor al animal. "La amo y siento que tuvo un mal día”, aseguró.

Según el medio al que Porter le concedió estas declaraciones, Karma fue sacrificada e incinerada, y ahora descansa en la casa de su exdueño.