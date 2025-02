Indignante video: atropelló a una perra de 13 años, la dejó tirada en la calle y murió

"Esta persona (conductora de la camioneta) paró a conversar con alguien, avanzó unos metros, volvió a parar para seguir conversando y se ve a la perrita que anda dando vueltas olfateando, y arranca. En ese momento se siente el grito de la perrita", explicó. "Esta persona (conductora de la camioneta) paró a conversar con alguien, avanzó unos metros, volvió a parar para seguir conversando y se ve a la perrita que anda dando vueltas olfateando, y arranca. En ese momento se siente el grito de la perrita", explicó.

Según puede apreciarse en el video de la cámara de seguridad - filmado a las 8.45 de la mañana - esta persona se baja después con su mano en el bolsillo, mira al piso y mueve una pierna "pareciera que la movió y se va como si nada fuera, ahí se siente todavía a la perra llorar", precisó.

WhatsApp Image 2025-02-04 at 11.06.02.jpeg

Cristina aclaró que cuando pudo observar la secuencia completa del video ya no se escucha a la perrita "así que fue unos segundos, si alguien la hubiera asistido todo sería distinto", dijo.

Asimismo, afirmó que "Jazmín" siempre se quedaba caminando por ahí. el fin de semana es cuando ella aprovechaba a pasear. "Tenía 13 años, estaba muy cuidada, muy mimosa, era mi compañera, mi hija de 4 patas", lamentó.

La mujer explicó que cuando salió a buscarla no pudo encontrarla y minutos más tarde le escribió un vecino del barrio avisándole que tuviera cuidado porque la perrita estaba durmiendo abajo del sauce, muy cerca de la calle.

Atropelló y mató a una perra en Caviahue.mp4

"Llegué y vi que no se movía, estaban dos amigas por suerte par contenerme, la perrita ya estaba rígida. No tenía lastimadura, no tenía sangre ni tenía hemorragia, llegamos a la conclusión de que había muerto de un infarto porque estaba viejita, pero después se me ocurrió revisar las cámaras", señaló. Fue allí cuando se llevó una sorpresa.

"Cuando empecé a difundir el video, los vecinos me confirmaron quien era a persona, fui a su casa y ahí cuando le dije por qué había atropellado y abandonado a al perrita, me dijo que se bajó porque su camioneta hacia un ruido en la puerta trasera. Sé que fue un accidente, pero yo pedía que me hubiera avisado para que pudiera salvarla", manifestó.

WhatsApp Image 2025-02-04 at 11.06.04.jpeg

Cristina confirmó que ya realizó la denuncia ante la policía y este miércoles hará lo propio en el Juzgado de Faltas.

El repudio

Desde una agrupación de rescatistas y proteccionistas de animales, emitieron su comunicado repudiando el hecho. " Yo me pregunto se puede ser tan inhumano para hacer esto? Esperamos todo el día para ver si la culpa hacia q esta persona se acerque a la casa de la mamá humana de jazmín a decirle lo q había pasado. 13 años jazmín vivió con Cristina. 13 años siendo su compañera. Doy fe de q la tuvo siempre como una reina. Por qué hacer esto? Si murió en el acto hacerse cargo. Quizás no la viste; fue un accidente. Pero bajarte verla así y no hacer nada? No avisar a su familia? Y si estaba viva? Quizás Cristina podía llevarla al veterinario y salvarla. De verdad ¿por qué tanta maldad? Por qué no hacernos cargo. Cristina pensó q había muerto de un paro y ven las cámaras y resulta q no. De verdad q bronca q triste... no costaba nada golpear la puerta y decir lo q había pasado. La dejaste tirada solita... BASTA DE MIRAR PARA UN COSTADO CUANDO SE TRATA DE ANIMALITOS. Ojalá te veas en este video y vayas a pedirle disculpas a quien corresponde".