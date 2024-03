San Martín de los Andes: un padre desesperado reclama que sacrifiquen a la perra que atacó a su hijo

ataque perro nene san martin de los andes

Como pudo, esta mujer levantó en brazos a Luca y quiso llevarlo hacia su casa, pero la perra volvió a atacar y esta vez agarró sus piernas. En el forcejeo los tres se cayeron al piso. Aunque la sangre ya estaba por todos lados, una vez más logró zafar a Luca.

En ese momento de tensión, no pudo recordar el teléfono de la ambulancia. Por eso, llamó a la policía y luego al papá de Luca, Jotta. En pocos minutos, todos se encontraron en la casa: la ambulancia, la policía, personal de guardia ambiental de la Municipalidad y el papá del niño herido.

El ataque de la perra

"La remera de la escuela de mi hijo es blanca, y en ese momento estaba roja. Me subí a la ambulancia donde lo estaban curando para luego llevarlo al hospital. Y al día siguiente del accidente me llaman de guardias ambientales para saber si yo quería hacer la denuncia. En ese momento estaba totalmente abocado a la salud física de mi hijo, así que dije que no", relató a LMNeuquén el papá del Luca.

Jotta agregó que desde esa dependencia municipal le dijeron que se quedara tranquilo. Según le explicaron, la perra iba a quedar 10 días en custodia e iba a ser sometida a todo tipo de análisis para determinar la peligrosidad de la mordida. Le indicaron que, después de esos días, se trata de contactar al dueño del animal para definir cómo seguir.

ataque perro nene san martin de los andes -VERTICAL SOLO INTERNA-

El papá relató que la perra atacó directo la cabeza de su hijo. Por eso, los médicos tuvieron que hacerle 60 puntos. "Tiene siete heridas en la pierna, y tiene dos mordeduras en la espalda. Tuvieron que ingresarlo al quirófano para coserlo todo. El ataque fue al mediodía y como mi nene había comido algo en la escuela, estuvo toda la tarde, hasta las 19, todo abierto y esperando para que pueda tolerar la anestesia general", describió el hombre, aún movilizado por todo lo que le tocó vivir a su hijo.

Entre todas las curaciones, le iniciaron además el calendario de vacunación antirrábica. "Así que yo, para evitar que lo sigan pinchando, me fui a guardias ambientales para saber cómo habían dado los estudios de la perra y ahí me entero que la habían liberado al día siguiente del ataque", contó con indignación.

En ese momento empezó el derrotero de visitas a diferentes organismos municipales de parte de este papá. Según relató, no podía creer que las personas que vieron en fotos las consecuencias del ataque, hayan liberado al animal.

El recorrido del papá

"En guardias ambientales me decían que faltaba una disposición del Juzgado de Faltas y viceversa. Dicen que la ordenanza actual no permite el sacrificio de animales sin que hayan reincidido, pero me parece que no es lógico esperar a que esta perra vuelva a atacar para tomar una decisión", consideró.

Cansado de dar vueltas por diferentes oficinas, el hombre decidió hacer un video para dar a conocer la situación y encontrar apoyo en la sociedad. Pide que la perra sea sacrificada y no tenga oportunidad de atacar de nuevo a otra persona.

Pide que maten al perro que mordió a su hijo.mp4

La perra está al cuidado de una protectora de animales, ubicada a cinco cuadras de la casa de Jotta y Luca. "Mi hijo escucha que ladra un perro y tiembla, lo único que lo dejaba tranquilo era saber que esta perra estaba encerrada", aseguró.

"Fui al Concejo Deliberante, me escucharon, también me recomendaron ir al Defensor del Pueblo. Pero la perra sigue suelta, no puede estar libre. El ataque a mi hijo fue con saña, no fue que lo intimidó para que se alejen de su cachorros, directamente fue a su cabeza y no lo quería soltar", afirmó el papá, quien insistió en que no le parece que esta perra pueda estar libre. "Hay tantos perros dando vueltas, esta me parece un riesgo social innecesario", afirmó.

El papá pide que si es necesario se modifique la ordenanza municipal sobre los protocolos de seguridad después de un accidente de este tipo. En San Martín de los Andes, los dueños de las mascotas colocan, a través de la Municipalidad, un chip en sus perros para poder identificarlos y rastrearlos. Esta perra no tenía ningún chip, lo que demostraría que no tiene dueño.

"Mi hijo físicamente se recuperó muy rápido, tiene todas las heridas cicatrizando, pero quedó muy mal psicológicamente. Necesitamos seguridad", concluyó.