"Estaban regando unas plantas y limpiando cuando estos perros ingresan al terreno y van a atacar directo a mi nuera. Uno de los perros pitbulls la muerde en una mano, la gira y la tira al piso", describió Alejandro sobre el ataque que recibió su nuera, de 21 años, y embarazada, de seis meses.

En ese momento la joven grita lo que lo alertó a su esposo, quien sale corriendo en su auxilio y recibe rápidamente el ataque de los perros. "Mi hijo tiene muchos cortes en los brazos, una mordida en la panza, otra en el pecho, otra abajo de la axila, tiene mordidas en las piernas. Las más jodidas fueron las de los brazos, donde le hicieron cortes profundos", relató aún horrorizado el papá.

Cómo frenaron los pitbulls

Cuando Rodrigo es atacado por los perros, su esposa logró llamar por teléfono, mientras que Alejandro, que vive a unas tres cuadras, llegó rápidamente a ayudarlos. "La verdad no sé cómo hicieron para frenar a estos animales, cuando yo llegué mi hijo y mi nuera habían sido ayudados por otros vecinos. Los perros ya se habían ido para su casa", describió.

"Por suerte ellos le alcanzaron a decir a mi nieto que se esconda y el nene así lo hizo. Quedó escondido a pesar de que veía cómo esos perros atacaban a sus papás. A mi nieto no lo mordieron, pero no está bien, hoy no quiso ir a la escuela y dice que tiene miedo que venga algún perro", relató con angustia.

A las víctimas las llevaron al Hospital Heller para ser atendidos en sus heridas. "A causa de esas mordidas no le pueden suturar por la infección que provoca las mordidas de los perros", aseguró que le dijeron los médicos por las heridas de su hijo.

vecino ataque pitbull Valentina Norte Rural

Agüero contó además que los dueños de los perros pitbulls fueron a su casa a pedir disculpas y le dijeron que se iban a hacer cargo de los gastos médicos. "La verdad que le acepté las disculpas, pero a veces no alcanza eso, mi hijo tiene una discapacidad visual, él trabaja conmigo en albañilería y ahora va a quedar sin poder trabajar varios meses. Hay que tomar conciencia con este tipo de perros", afirmó a LMN.

Luego del ataque, Agüero hizo la denuncia policial de lo sucedido y también en Control Animal de la Municipalidad, quienes hoy se acercaron al lugar, aunque no encontraron a los dueños de los animales.

"Control Animal me dice que esta ya es la tercera denuncia con esos perros, tuvieron que esperar que pase algo para aparecer. Igualmente, ellos me dicen que vienen y piden controles de vacunación y no más que eso", advirtió.