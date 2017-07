Cada vez más japoneses eligen mujeres de silicona

No es un gusto barato: comprarlas cuesta alrededor de 6000 dólares.

Japón.- Cuando promediando la década del 70 Charly García compuso “El vendedor de las chicas de plástico”, cuya letra era una suerte de oferta que un comerciante les hacía a los hombres para que adquieran una “mujer que no piense ni coma” y les sugería que “no oculten más su perversión”, seguramente no imaginó que más de 40 años después algo así podía ser realmente probable y no quedarse únicamente en una fantasía de poeta.