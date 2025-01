Cómo formará el Boca de Gago para su debut en el torneo argentino: cuáles son los tres jugadores que recupera

El entrenador xeneize piensa el once inicial para enfrentar a Argentinos Juniors en La Bombonera y debutar en la Liga Profesional de Fútbol. Las novedades que podría haber en la lista.

Se terminó la espera. La Copa de la Liga Profesional de Fútbol comenzó con duelos importantes que se dieron a partir del jueves cuando comenzó la primera fecha del certamen que tendrá continuidad hasta este domingo, día en el que Boca tendrá su primer partido ante Argentinos Juniors. El entrenador Fernando Gago ya piensa el once inicial para el duelo en La Bombonera.

El plantel xeneize tiene varios cambios con respecto a la temporada pasada debido al mercado de pases -positivo para muchos- que consiguió la dirigencia y que aún no cerró ya que sueñan y esperan por la llegada de Leandro Paredes para volver a vestir la azul y oro. Mientras la novela continúa, el elenco de Gago se encomendará a la aventura del torneo doméstico.

Pintita tendrá varias novedades para el arranque del certamen ya que en la lista de convocados para el primer partido en el certamen podrían aparecer nuevos nombres que aún no debutaron con la institución: es el caso de Alan Velasco, de larga inactividad, y Rodrigo Battaglia, quien tiene más chance de jugar porque tiene más entrenamientos con el plantel. Por otra parte en lo que refiere a los refuerzos tanto Ayrton Costa como Carlos Palacios y Ander Herrera, que ya debutaron, están disponibles para jugar. No así Agustín Marchesín y Williams Alarcón que aún no fueron presentados oficialmente por la institución.