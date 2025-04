Franco Colapinto reveló cuál es el insólito jugador ex Boca del que es fanático

Mientras su presente en el mundo del automovilismo internacional no para de crecer, Franco Colapinto demuestra que, más allá de las pistas y los motores , hay una pasión que lo acompaña desde siempre: Boca Juniors. El joven piloto argentino, actual figura de la escudería Alpine en la Fórmula 2 y cada vez más cerca de debutar en la Fórmula 1, no oculta su amor por el Xeneize, y lo dejó claro en sus últimas declaraciones.

Colapinto 1.jpg El mensaje de Franco Colapinto

Franco Colapinto y su pasión por Boca

Pero su fanatismo no se limita a simples palabras. En más de una oportunidad, Franco se mostró con la camiseta azul y oro, tanto en entrevistas como en sesiones fotográficas. De hecho, en una reciente producción para la revista GQ España, Colapinto posó con la camiseta de Boca y compartió una divertida anécdota: “Yo siempre la tengo en casa, la uso mucho esta camiseta, la uso como pijama, me la pongo en los partidos. Me hace sentir un poquito más como si estuviera mirando el partido en casa con amigos.”