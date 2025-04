El Ogro Fabbiani, re caliente con Gago: "Cuando el rival te pasa por arriba lo tenés que decir"

“Detesto cuando no se acepta que el rival es más que el otro. Cuando el adversario te pasa por arriba lo tenes que decir. Nosotros jugamos perfecto y de la forma que quisimos, eso es lo importante”, soltó el DT de la “Lepra”.

El Ogro Fabbiani habló sobre sus declaraciones post-Boca y disparó contra Pintita Gago



Qué había dicho Gago

Todo esto fue en respuesta al DT de Boca que había declarado: “tuvimos el balón, pero lo manejamos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas. La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera”.

En la misma línea, el exdelantero de River disparó: “No sólo Gago me quitó mérito, muchas veces los directores técnicos ponen excusas. No me gustan porque les quitan virtudes a mis jugadores y me faltan el respeto”, con un gran tono de molestia en su voz.

Por último, Fabbiani analizó el triunfo de Newell´s -el primero desde que el “Ogro” asumió el cargo- y reconoció la importancia de la presencia del delantero del cuadro azul y oro, Exequiel Zeballos, en el terreno de juego.

“Cuando no juega Exequiel Zeballos al equipo rival se le hace más fácil porque Boca pierde uno contra uno. Sin desequilibrio y solo con pases, tiene la pelota, pero no te lastima. Cuando ingresó empezamos a sufrir y tuve que armar un esquema 5-4-1”, concluyó.