La durísima chicana del Ogro Fabbiani contra Boca tras ganarle con Newell's

El Ogro Fabbiani lo había anticipado en sus redes sociales y no falló. Su Newell’s Old Boys superó con autoridad a Boca Juniors por 2 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2025, ante una multitud de hinchas leprosos que celebró la victoria con euforia. El resultado no solo marcó un paso firme para el equipo rosarino, sino que también ratificó el buen andar del exdelantero como entrenador, que suma cuatro partidos sin conocer la derrota.