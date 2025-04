Javier Milei habló de "autodeterminación" en las Islas Malvinas un 2 de abril

Embed

Ambas afirmaciones coexisten en el mismo discurso presidencial, pero reflejan dos caminos distintos: uno basado en el derecho internacional y la vía diplomática, y otro que remite al enfoque británico, según el cual son los kelpers quienes deben decidir su estatus político, una postura que Argentina históricamente ha rechazado.

Milei, fanático de Thatcher

A toda esta polémica se suma que Javier Milei es un confeso admirador de Margaret Thatcher, el cerebro británico detrás de la Guerra de Malvinas y sobre todo del hundimiento del crucero Belgrano.

Alguna vez, en plena campaña electoral, aseguró que Thatcher era "brillante" y, en las últimas horas, trascendió una foto del despacho presidencial, en el que el presidente tiene una foto de ella.

imagepng.webp

"Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill", admitió tiempo atrás.

En este sentido, redobló la apuesta y señaló que "he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher, ella fue brillante. ¿Entonces, cuál es el problema?".

Qué más dijo Milei en su discurso

En su mensaje, Milei también criticó a "la casta política" por haber, según él, debilitado las condiciones para negociar la soberanía: “Nuestra demanda fue damnificada por las decisiones económicas y diplomáticas de la casta", afirmó.

El mandatario buscó además revalorizar a las Fuerzas Armadas, anunció la promoción simbólica de soldados veteranos y sostuvo que “un país fuerte es un país respetado”.

Pero fue la frase “el voto más importante es el que se hace con los pies” la que generó controversia y derivó en una catarata de críticas por parte de dirigentes sociales, gremiales y políticos de la oposición.

Un veterano de Malvinas denunció que no lo dejaron ingresar al homenaje oficial

En el marco del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un grupo de excombatientes denunció que no pudo ingresar al evento oficial del gobierno de Javier Milei realizado este martes en la Plaza San Martín. Según pudo relevar Crónica HD, se trató de una restricción por lista cerrada, lo que generó malestar entre quienes habían viajado especialmente para participar.

“Es una vergüenza, dejaron entrar a la gente del Canal de Beagle, que no tiró un tiro, y a los veteranos nos dejaron afuera”, reclamó uno de los afectados, identificado como Enrique, quien se presentó como excombatiente perteneciente al Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba. “Perdimos compañeros y hoy queríamos recordarlos. No nos dejaron”, añadió visiblemente emocionado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la organización del acto incluyó un listado de acceso con cupos limitados. Aunque la mayoría de los veteranos accedió, un número considerable quedó afuera.