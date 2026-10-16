Con Flores como figura, Boca ganó y es el líder de la anual

El Xeneize revirtió un inicio adverso ante Talleres, se impuso 2-1 y metió presión a sus perseguidores por el boleto a la Libertadores.

Boca consiguió una victoria de mucho peso en La Bombonera . El equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-1 a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura , dio vuelta un partido que había comenzado cuesta arriba y terminó la noche en lo más alto de la tabla anual , con 54 puntos.

El Xeneize sintió el golpe de entrada. A los 11 minutos, Matías Galarza recibió con tiempo y espacio afuera del área y sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo de Álvaro Montero . El gol tuvo un condimento especial: el volante de la T había estado muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca en el último mercado, pero la operación finalmente no se concretó.

GOLAZO DE GALARZA PARA EL 1-0 DE TALLERESEl mediocampista de la T sacó un tremendo derechazo para abrir el marcador ante Boca.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/pUnecqi53Z

La reacción local no tardó demasiado. A los 18, Lautaro Blanco recuperó alto, avanzó y encontró a Miguel Merentiel, que definió de primera con la parte interna del pie para establecer el 1-1. El uruguayo volvió a responder en un partido importante y alcanzó los 64 goles con la camiseta de Boca, cifra que lo mantiene escalando en la tabla histórica de artilleros del club.

RÁPIDAMENTE, MERENTIEL LO EMPATÓ PARA BOCALa Bestia abrió el pie y definió muy bien ante Unsain para poner el 1-1 ante Talleres.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/T7vC6zYlmy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026

Desde el empate, Boca empezó a controlar mejor el encuentro. Leonel Flores tuvo una chance clara que encontró una gran respuesta de Ezequiel Unsain, mientras Ayrton Costa también estuvo cerca del segundo. Talleres, por su parte, volvió a generar peligro sobre el cierre de la primera mitad y un remate de Álvarez terminó impactando en el palo.

Flores apareció para completar la remontada de Boca

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para Boca. A los cuatro minutos, Leonel Flores recibió desde la izquierda, se acomodó y sacó un gran derechazo abierto que superó a Unsain para marcar el 2-1. El juvenil volvió a ser decisivo y confirmó el gran momento que atraviesa dentro del equipo.

GRAN DEFINICIÓN DE FLORES PARA EL 2-1 DE BOCAEl juvenil abrió el pie y metió un gran gol para dar vuelta el encuentro ante Talleres.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/vst38kKHXS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026

A partir de allí, el conjunto de Arruabarrena administró la ventaja y buscó controlar el ritmo. El entrenador también movió el banco: ingresaron Carlos Palacios, Enner Valencia y Rodrigo Bacidalupe, mientras Talleres intentó recuperar presencia ofensiva con variantes en el tramo final.

El resultado terminó siendo especialmente valioso por el contexto. Boca venía de perder 1-0 ante Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y necesitaba una respuesta inmediata antes de viajar a Brasil para disputar la revancha en el Maracaná.

Además, los tres puntos modificaron la pelea en la clasificación general. El Xeneize llegó a 54 unidades en 29 partidos y superó, al menos de manera transitoria, a Independiente Rivadavia, que tiene 52, y a Argentinos Juniors, con 51. Ambos todavía deben completar sus compromisos por la fecha 13.

Más atrás aparecen Rosario Central e Instituto, ambos con 50 puntos, mientras River se mantiene bastante más relegado con 46. La tabla anual tiene un peso central porque define posiciones para las copas internacionales de 2027 y también entrega un título al equipo que termine en lo más alto.

Boca cerró así una noche que había empezado con preocupación y terminó con festejo. Dio vuelta el marcador, recuperó confianza después del golpe internacional y encontró nuevamente en Flores una pieza determinante. A la espera de lo que hagan sus perseguidores, el Xeneize mira a todos desde arriba.