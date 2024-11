Cuáles fueron los dos jugadores expulsados en la misma jugaba en el fútbol argentino

Todo llamó la atención en los amantes del deporte rey luego de que en una salida de La Lepra un jugador por cada lado sean expulsados en la misma jugada. Es que Leonel Vangioni le robó la pelota al habilidoso Pablo De Blasis con una plancha que no fue sancionada en primera instancia por el árbitro principal Sebastián Zunino, dejando correr para darle continuidad a la jugada ya que no se percató. Tras el quite, el defensor trasladó el balón unos metros y recibió un pisotón de Nicolás Garayalde en las cercanías de la rodilla izquierda haciendo que el experimentado jugador de 37 años quede tendido sobre el césped.