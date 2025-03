Denuncian a un ginecólogo por deficiente atención tras un aborto espontáneo

El relato de la víctima

Según el testimonio de Vanina Muñoz, una mujer de 33 años, el 4 de febrero fue informada de su embarazo y, cuatro días después, comenzó a experimentar sangrados, por lo que acudió a la guardia del hospital. Relató que durante 16 días padeció fuertes dolores, demoras en la atención y complicaciones de salud.

El 14 de marzo, una ecografía realizada en una clínica privada determinó la presencia de un saco gestacional de 6 semanas y 5 días sin desarrollo. Fue medicada para la expulsión, aunque un segundo saco con un embrión sin latidos permaneció en su útero. Según su declaración, el ginecólogo la citó para un procedimiento el 22 de marzo, pero este no se concretó.

“Estuve hasta las 14 esperando que me atendiera y no me atendió. Mi mamá le preguntó si me iba a atender y respondió: ‘Va a tener que esperar o si no que se vaya’. Me volví a casa porque estaba en ayunas y ya no me sentía bien”, explicó. Esa misma noche, comenzó con fiebre y dolor abdominal, por lo que regresó al hospital. “El ginecólogo se negó a atenderme hasta que la directora lo obligó"

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg

El lunes siguiente, otra ginecóloga del hospital la atendió de inmediato. “Me dijo que ya había pasado mucho tiempo desde el aborto, que tenía fiebre y podía haber una infección. Me internó y me llevó a quirófano para realizar el legrado”.

“Yo sentía que me estaba muriendo, mi cuerpo no reaccionaba, no tenía fuerzas, los huesos me dolían y el dolor de vientre jamás se me pasaba ni la fiebre. Si no fuera por la doctora Alejandra y las enfermeras que me trataron con mucho amor, hoy no estaría contando esta historia”, agregó.