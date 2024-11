Fue figura en Huracán pero ahora lo quieren desalojar de su casa

Su situación laboral comenzó a empeorar en 2020 cuando fue encarcelado durante 30 días, un suceso que cambió radicalmente el rumbo de su vida. Según contó en entrevistas, su detención se debió a un incidente doméstico cuando su perro, una mezcla con Pitbull, arañó a su madre. "Mi perro arañó a mi madre mientras comía en la cama. Una vecina me denunció y, como el perro era mío, terminé preso", explicó en su momento. Aunque el perro no mordió a su madre y fue liberado posteriormente, el episodio fue suficiente para llevarlo a prisión y alterar su estabilidad.

Tras ese momento, Morquio intentó retomar su actividad en el fútbol como representante e intermediario de jugadores. Llegó incluso a gestionar la llegada de figuras como Gonzalo Bergessio a Nacional. Sin embargo, las "puertas se cerraron" tras su tiempo en prisión, según sus propias palabras, y no pudo consolidarse en ese rol. En 2021 ya había recurrido a las redes para pedir empleo, manifestando su disposición para desempeñarse en cualquier área vinculada al fútbol.

Patota Morquio.jpg Patota Morquio en su paso por Huracán

El pedido de Patota Morquio para trabajar

Además de sus intentos en el ámbito futbolístico, Morquio se ha presentado como director técnico, intermediario y asesor de fútbol, pero las oportunidades no han sido suficientes para sostener a su familia en una situación económica estable. En su mensaje reciente, expresó el dolor de no poder proveer para los suyos: "He tratado de comunicarme con gente muy importante, con presidentes, con ex amigos, y no he tenido suerte. Todo aquel que nos pueda ayudar en esta situación tan complicada, muchísimas gracias", dijo con evidente desesperación.

El drama de Morquio resuena con fuerza entre los hinchas de Huracán y aquellos que recuerdan su paso en el fútbol sudamericano. En el video, deja en claro que no tiene otra salida más que apelar a la ayuda de quienes puedan colaborar, detallando incluso su alias de Mercado Pago (morquio.393.abeja.mp) para facilitar cualquier aporte. "Les pido mil disculpas, pero tengo orden de desalojo", agregó, sin disimular su vulnerabilidad en un momento tan difícil.