Ramiro Marra también se anota: se lanzó como candidato para renovar su banca en la Legislatura porteña

Marra fue electo legislador en 2021 como parte de La Libertad Avanza, el espacio que llevó a Javier Milei a la presidencia. Sin embargo, en enero de 2025 fue expulsado del partido tras desacuerdos con la conducción. Su salida se atribuyó, según el oficialismo libertario, al apoyo que brindó desde su banca en la Legislatura a un aumento de impuestos en la Ciudad, lo que contradijo las posturas del presidente y generó un distanciamiento con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Marra, por su parte, sostiene que su desvinculación fue injusta y reafirma su apoyo a la gestión económica del gobierno nacional.

javier milei y ramiro marra 1200x678.jpg Javier Milei y Ramiro Marra, una relación muy cercana. Este último habló sobre la pelea con Victoria Villarruel.

Su candidatura competirá con la de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien fue confirmado este mismo jueves como cabeza de lista de La Libertad Avanza, minutos antes del anuncio de Marra.

Las elecciones del 18 de mayo se desarrollarán con la Boleta Única Electrónica. Ocho alianzas fueron oficializadas para competir por la Legislatura porteña, incluyendo formaciones como PRO, Coalición Cívica y La Libertad Avanza. El tribunal electoral tiene hasta la próxima semana para validar las listas definitivas de candidatos.

Manuel Adorni será el candidato oficialista

El Gobierno confirmó que Manuel Adorni, vocero presidencial y una de las principales figuras del oficialismo, encabezará la lista de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 18 de mayo. La decisión, tomada por la cúpula libertaria, se enmarca en la estrategia del espacio para disputar el control del distrito gobernado por el PRO desde hace 18 años, poniendo a una de las figuras más relevantes del partido.

Desde la Casa Rosada señalaron que la postulación de Adorni responde a la intención de consolidar la presencia de LLA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque el vocero había expresado en entrevistas recientes que no tenía intenciones de competir, sostuvo que cumpliría cualquier pedido del presidente Javier Milei. "Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa", afirmó en diálogo con TN.

El oficialismo considera clave la elección en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidiera desdoblar los comicios locales de los nacionales. La decisión del PRO obligó a LLA a reorganizar su estrategia electoral, con el objetivo de disputar el distrito que históricamente ha sido un bastión del macrismo.

MANUEL ADORNI CANDIDATO POR LLA EN CABA



En su conferencia de prensa matutina, Adorni evitó pronunciarse sobre su postulación y se enfocó en la defensa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, en un gesto significativo, hizo referencia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien llamó "candidata" y agradeció por su apoyo, lo que fue interpretado como una señal hacia el armado electoral del oficialismo.

Junto a Adorni, la lista incluirá a una funcionaria del Banco Nación y a Nicolás Pakgojz, titular de la Administración de Bienes del Estado (AABE). Quedaron descartados otros nombres que circulaban como posibles candidatos, entre ellos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y Daniel Parisini, influencer twittero vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.