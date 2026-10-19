De Cipolletti a San Francisco: la ruta recomendada para los hinchas que vayan a la final

El Albinegro jugará el domingo 25 de octubre ante San Martín de Formosa por el ascenso a la Primera Nacional.

Cipo sale a la cancha a enfrentarse a Villa Mitre en Bahía Blanca.

La ilusión de Cipolletti se trasladará al centro del país. El equipo rionegrino jugará ante San Martín de Formosa la final por el primer ascenso a la Primera Nacional, en el estadio Juan Pablo Francia , la cancha de Sportivo Belgrano, en la ciudad cordobesa de San Francisco . El encuentro comenzará el próximo domingo a las 15 y será a partido único.

Para los hinchas albinegros que quieran acompañar al equipo de Fabián Enríquez , el viaje representa un desafío logístico importante.

La distancia por carretera ronda los 1.180 kilómetros y el trayecto demanda unas 16 horas de conducción en condiciones normales, aunque el tiempo total dependerá del tránsito, las paradas y el estado de las rutas.

Estefania Petrella

Los viajes en avión desde Neuquén pueden acercar bastante, pero implican un gasto notable y cambio de transporte. Volar a ciudades importantes como Córdoba Capital (215 km), Rosario (216 km) o Capital Federal (550 km) puede ser práctico, aunque obliga a continuar con movilidad terrestre tras bajarse del avión para llegar a San Francisco.

Cómo llegar desde Cipolletti

La ruta recomendada atraviesa la provincia de La Pampa y el sur de San Luis antes de ingresar a Córdoba. El recorrido conecta rutas nacionales y provinciales, por lo que conviene revisar el itinerario antes de salir y cargar combustible en las localidades de referencia.

LM Neuquén recomienda recorrer los tramos de "la ruta del Desierto" y los de la autovía de San Luis, caminos más transitables y más cómodos que otros que figuran en el mapa.

El paso a paso en auto:

Cipolletti – Ruta Nacional 151. La salida es por la RN 151 en dirección norte, hacia Catriel y el límite con La Pampa. Es importante prestar atención al estado de la calzada y las banquinas en este tramo, que está en pésimo estado.

Ingreso y tránsito por La Pampa. Se toma la RN 20 hasta el empalme con el desvío de la ruta provincial 13, después de Chacharramendi.

Chacharramendi-Victorica. Luego de doblar a la izquierda en la RN 105, se toma rumbo norte pasando por Victoria y llegando a Nueva Galia.

Nueva Galia – Villa Mercedes. El trayecto continúa por la RN 148, que permite avanzar hacia el sur de San Luis y llegar a Villa Mercedes.

Villa Mercedes – Río Cuarto. Desde Villa Mercedes se toma la RN 8 en dirección a Río Cuarto, ya en territorio cordobés. ¡Ojo con la Policía Caminera y las multas!

Río Cuarto – San Francisco. El último tramo se realiza por la RN 158, hacia el noreste. La ruta atraviesa localidades como General Cabrera, General Deheza, Las Varillas y Pozo del Molle antes de llegar a San Francisco.

Este itinerario suma aproximadamente 1.181 kilómetros. Los tiempos y las conexiones pueden variar según el punto exacto de salida y las condiciones del camino.

El último tramo y la cancha

La ciudad se encuentra en el este de la provincia de Córdoba, cerca del límite con Santa Fe. Es un destacado centro urbano y productivo de esa región, por lo que los hinchas encontrarán servicios, alojamientos y comercios para organizar la estadía.

De todas formas, no es una ciudad turística, por lo que los hospedajes quedarán rápidamente cubiertos.

Una vez en San Francisco, el destino es el estadio Juan Pablo Francia, ubicado en la avenida Rosario de Santa Fe 1459, donde Sportivo Belgrano juega como local.

Qué tener en cuenta antes de salir

Por la extensión del recorrido, es recomendable planificar al menos una parada larga para descansar y evitar hacer todo el trayecto sin dormir. También conviene salir con tiempo suficiente para afrontar cualquier demora y llegar a San Francisco con margen antes del partido.

Hay un aspecto clave: la RN 151 y varios tramos de las rutas pampeanas requieren especial atención por el estado del pavimento y las banquinas. Antes de partir, los hinchas deberían consultar los reportes actualizados de Vialidad Nacional, verificar el pronóstico y controlar el combustible, especialmente en los sectores con grandes distancias entre estaciones de servicio.

Para el hincha de Cipo, el esfuerzo será grande, pero también lo que estará en juego. En San Francisco, el Albinegro buscará el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, y la expectativa es que la distancia no impida que los colores de Cipolletti tengan su lugar en una de las citas más importantes de su historia reciente.