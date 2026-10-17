Deportivo Rincón quedó eliminado del Federal A tras caer ante Kimberley

El León perdió 2-1 en Mar del Plata, cerró la serie 3-1 abajo y terminó su camino en la Reválida por el segundo ascenso.

Deportivo Rincón quedó eliminado de la Reválida del Torneo Federal A después de perder 2-1 frente a Kimberley en el estadio José Alberto Valle , en Mar del Plata . El conjunto neuquino no pudo revertir la derrota 1-0 sufrida en la ida y cerró la serie con un global de 3-1 , quedándose sin chances de seguir peleando por el segundo ascenso a la Primera Nacional .

El equipo de Germán Roce llegó obligado a ganar luego del traspié sufrido en Rincón de los Sauces , pero otra vez se encontró con un rival que manejó mejor los momentos del partido. Kimberley salió decidido a controlar la pelota y consiguió abrir el marcador a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Leonel Aquino aprovechó una pelota que quedó suelta dentro del área después de un córner y definió para el 1-0.

La respuesta del León fue inmediata. Apenas unos minutos más tarde, Facundo Miguel encontró espacio en el borde del área y sacó un remate esquinado contra el primer palo para establecer el 1-1 . El empate renovó las expectativas del conjunto neuquino, que necesitaba seguir atacando para llevar la serie a su favor.

En el complemento, Deportivo Rincón buscó adelantar líneas y el partido se volvió más abierto. Alejandro “Oso” Sánchez sostuvo al equipo con intervenciones importantes ante remates de Tomás Loscalso y Laureano Tello, mientras que del otro lado Nicolás Báez también respondió cuando la visita logró acercarse con peligro.

La necesidad de ir por la clasificación obligó al León a asumir riesgos y dejó espacios en defensa. Kimberley aprovechó uno de ellos para definir la historia. Ever Ullúa recibió después de una asistencia de Zárate y resolvió con una gran definición por encima del arquero para marcar el 2-1 que terminó de liquidar la serie.

El cierre de la campaña de Deportivo Rincón

Con ese resultado, el conjunto marplatense avanzó a la tercera etapa de la Reválida, mientras que Deportivo Rincón cerró su participación en la competencia después de una temporada en la que primero consiguió asegurar la permanencia y luego se metió en los cruces eliminatorios por el segundo ascenso.

El camino del equipo neuquino en la Reválida había tomado impulso en la última fecha de la Zona B, cuando derrotó 3-0 a Ramón Santamarina de Tandil y consiguió la clasificación. Ese triunfo le permitió mantenerse con vida en el torneo y abrir una nueva etapa de eliminación directa, aunque Kimberley terminó siendo el obstáculo definitivo.

La serie comenzó una semana antes en el estadio Elías Moisés Gómez. Allí, el Dragón se impuso 1-0 con gol de Santiago Castillo y viajó a Mar del Plata con ventaja tanto en el marcador como en lo deportivo. Esa diferencia obligaba a Rincón a conseguir una victoria y superar al rival en el global para poder continuar.

Finalmente, no hubo remontada. El empate transitorio de Facundo Miguel mantuvo abierta la ilusión durante parte del encuentro, pero el segundo gol local terminó con las posibilidades del representante neuquino. Así, Deportivo Rincón se despidió del Federal A 2026 y cerró una campaña en la que logró sostener la categoría, aunque no pudo extender su sueño de ascenso.