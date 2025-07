Dichiara debutó en Cipo con una asistencia y espera su gol: "Va a llegar solo"

Dichiara contó con un par de situaciones en el comienzo, pero el gol no se le dio y su participación más relevante fue con el centro para Ibarra en el 1 a 1 cuando iniciaba el segundo tiempo. Con varias temporadas en el fútbol profesional, el jugador de 28 años no se desespera: "Quería que me quede alguna más, pero seguiremos trabajando y va a llegar solo".

El debut para muchos fue inesperado porque se lo esperaba en el banco de suplentes, pero el Chango Cravero no dudó y lo metió rápidamente entre los once: "Lo tomé con tranquilidad, si se daba perfecto y si no, en su momento se daría. Pude jugar y contento por el resultado del equipo. Uno no deja de entrenar nunca, siempre trata de meterle un poquito más para estar fino cuando tengo que jugar. Pude aguantar lo que el técnico me vio para que juegue y contento por eso también".

Uno de los aspectos que los integrantes del plantel suelen destacar es lo grupal y en ese sentido el maragato afirmó: "La verdad que me recibieron 10 puntos, me brindaron mucha confianza y agradecido a ellos y con toda la gente también, por el cariño. Agradecido con los chicos por el buen trato del plantel. A disfrutar del triunfo y la semana que viene a mentalizarse en Germinal".

Cristian Ibarra aprovechó el centro de Dichiara desde la izquierda y le cambió el palo al arquero. Ahora, el norteño espera devolverle las gentilezas en los encuentros que vienen: "Había escuchado de él, hay buenas referencias. A mi en lo personal me gusta jugar con un compañero de área y poder asistirlo. Así seguramente se podrá dar en las próximas fechas".

dichiara ibarra festejo cipo.jpg Fotos: gentileza Josefina Oscares

En el mismo sentido, el arquero Facundo Crespo agregó: "el equipo está bien, fue muy buena la incorporación de Ricardo que sumó minutos y los chicos que se fueron sumando en la semana, así que todo es para mejorar"

Ibarra es el único goleador del campeonato

Lo del "Picante" que usa la "7" en Cipo es siempre para destacar. Llegó a su noveno tanto en el campeonato y es el máximo anotador del certamen a nivel nacional. No suele marcar de la forma en la que lo hizo en Tandil y lo resaltó después del partido: "Es mi segundo gol de cabeza, tengo otro en San Martín de Formosa. Mientras entre la pelota vamos bien".

El delantero reconoció que "lo importante es poder sumar, esto da confianza a los delanteros. Hicimos nuestro juego, creo que mostramos un buen fútbol y fuimos superiores".

Cipo recibirá a Germinal el sábado a las 15:30 y visitará a Olimpo en el cierre de la etapa regular. Ya clasificado a la zona Campeonato, el albinegro busca arrancar la segunda parte del año con el mejor ánimo posible.