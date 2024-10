El delantero que erró el polémico penal de San Lorenzo rompió el silencio

Penal-Picado-San Lorenzo.mp4

La palabra del delantero de San Lorenzo que picó el penal

El encuentro correspondía a la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el cuál se había suspendido el 25 de mayo pasado por enfrentamientos entre los hinchas del elenco mendocino. Y tras casi cinco meses de espera, el duelo finalizó en empate 1 a 1, con el penal de Francisco Fydriszewski como lo más destacado.

"Quiero pedir disculpas a los hinchas de San Lorenzo y a todos mis compañeros. Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudiqué al equipo", manifestó el atacante en sus redes sociales, haciéndose cargo totalmente del error y de su decisión.

Explicaciones jugador penal San Lorenzo.jpg

El delantero reconoció su falla y asumió la responsabilidad por el resultado que afectó al club en un momento decisivo de la temporada. Luego, completó: “Trabajaré el doble para revertir la situación. Vamos Ciclón”.

Así como esta vez le tocó ser el villano, el futbolista había sido héroe con la misma definición pero aquella vez con la camiseta de Argentinos Juniors. Fue por la fecha 18 del campeonato de la B Nacional en 2018 donde el Bicho empató 1-1 ante Los Andes, donde aquella vez la pelota ingresando lentamente junto al palo izquierdo.

Romagnoli enojado por el penal picado

Al "Pipi" Romagnoli no le tembló el pulso para borrar del equipo al capitán ante un partido decisivo para el semestre de San Lorenzo.

Pos partido, el ex DT de San Lorenzo dijo: “Jugué 20 años, a veces está designado algún jugador. Lo venía pateando Legui (Leguizamón) o Iker. A veces dentro del campo lo deciden los jugadores quién patea. Decidieron que patee el Polaco (Fydriszewski)”.

“Después uno no está en la cabeza del jugador a ver qué va a hacer o no. Si sabía que la iba a picar me metía adentro de la cancha para que no la picara. Uno no sabe lo que pasa por la cabeza del jugador”, expresó su enojo Pipi Romagnoli.

Y sentenció: “¿Cómo me voy? Me voy re caliente. Un partido que no tiene mucho análisis porque nos encontramos con un penal a lo último”.