La excusa de Miguel Ángel Russo para explicar por qué San Lorenzo le costó ganarle a Sportivo Las Parejas

"Nos faltó tranquilidad y juego individual en los últimos metros, no pudimos encontrar el gol y después se hace complicado", expresó Russo, visiblemente autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos. El entrenador explicó que el planteo del rival fue un desafío que no lograron resolver: "Ellos defendieron con mucha gente, no patearon al arco y se dedicaron a cerrarse bien atrás", dijo. Aun así, el técnico evitó subestimar al adversario: "No subestimamos al rival, hablamos mucho de eso. Creíamos que la diferencia la podíamos hacer en el plano futbolístico, con tranquilidad y ritmo en los últimos metros".