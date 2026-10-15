El nuevo piloto sudamericano que formará parte de la Fórmula 1 en 2027.

El brasileño Rafael Camara , actual líder del campeonato de Fórmula 2 , fue confirmado en la jornada de hoy como piloto oficial de la escudería Haas en la próxima temporada de Fórmula 1 , equipo en el que sustituirá al francés Esteban Ocon y en el que será el nuevo compañero del inglés Oliver Bearman .

Camara, nacido hace 21 años en Recife, ganó el campeonato F3 hace dos años, lidera la tabla de posiciones de corredores de la Fórmula 2 y el año próximo será el segundo brasileño que correrá en la categoría reina, en la que desde el año pasado compite Gabriel Bortoleto (Audi). "Estoy muy contento de unirme al equipo TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1", declaró Rafael Camara, que esta temporada encabeza el campeonato de F2 con 207 puntos, siete más que el búlgaro Nikola Tsolov.

"Es un paso importante en mi carrera y quiero agradecer a Gene Haas (estadounidense, propietario de la escudería) y a Ayao Komatsu (japonés, jefe de equipo) por la confianza que han depositado en mí. También estoy muy agradecido a la 'Scuderia Ferrari Driver Academy' (la academia de jóvenes pilotos de Ferrari) por su apoyo y por todo lo que han aportado a mi formación a lo largo de los años; así como a mi familia por estar siempre a mi lado durante este camino", declaró el brasileño.

"Ahora, el objetivo es prepararme de la mejor manera que pueda para afrontar este nuevo reto. Hay muchas cosas que tengo que aprender y estoy deseando trabajar estrechamente con el equipo, comprender el coche y seguir creciendo como piloto", añadió Camara, en declaraciones hechas publicas por la escudería Haas este jueves.

El piloto de Fórmula 1 que podría perder su licencia de conducir por un motivo insólito

Un piloto de la Fórmula 1 recibió una noticia que le cayó como un baldazo de agua fría. Mientras tiene la cabeza puesta en lo que será la próxima fecha en el Gran Premio de Estados Unidos, luego de lo hecho en Singapur, le dieron un ultimátum judicial en el que le hicieron una fuerte advertencia: podría quedarse sin licencia de conducir en su país.

Los motivos por el cual tomarían esta decisión fueron claros, al punto tal que el piloto ya había abonado una suma de 1.940 euros en multa por no cumplir con distintos requisitos. De igual manera, su situación podría complicarse en torno al permiso para conducir.

Se trata de Paul Aron, piloto reserva de la escudería Alpine y compañero de Franco Colapinto. Es que el joven estonio de 22 años se ausentó a los exámenes médicos exigidos para el servicio militar en siete oportunidades durante los últimos dos años, según reveló el medio Ohtuleht. De esta manera, revelaron que deberá presentarse ante la junta médica antes del 13 de noviembre para evitar que sea sancionado. Cabe recordar que el servicio militar es obligatorio en su país para todos los hombres de entre 18 y 27 años, y dura de ocho a 11 meses.

Ante la ausencia del piloto, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia solicitó a los tribunales la suspensión temporal de su licencia. Al ser avalado el pedido, deberá presentarse a la cita médica. En caso de que se concrete la quita de la licencia de conducir, no afectaría a su camino en la F1, entendiendo que la superlicencia para manejar no depende de la licencia de conducir particular.