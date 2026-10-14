El presidente de la FIA dio a conocer la noticia más esperada por los fanáticos de la Fórmula 1.

Nikolas Tombazis , el director de monoplazas de la Federación Internacional del Automóvil, respondió a las fuertes críticas que reciben las nuevas unidades de potencia por la gran mayoría del espectro de Fórmula 1 : “Esperábamos muchas de las críticas que surgieron. Habíamos anticipado muchos de los problemas que se critican hoy. Intentamos hacer cambios, pero no pudimos debido al sistema de gobernanza que se había aprobado. El desarrollo estaba demasiado avanzado y algunos fabricantes ya habían invertido demasiados recursos como para poder cambiar radicalmente las reglas”, dijo el griego.

En ese contexto, Mohammed Ben Sulayem , presidente de la FIA, dio una señal clara de que algo no andaba bien, más allá de que algunos pilotos, como Max Verstappen, ya lo había anticipado después de girar en el simulador con la nueva unidad de potencia. El emiratí decía en julio de 2025 que el futuro serían los V8 y ponía como fecha posible el 2030, un año antes de cumplirse los cinco que se firmaron para la normativa de las unidades de potencia estrenadas en esta temporada.

Los nuevos motores que están conformados por un impulsor térmico y otro eléctrico que erogan cada uno el 50% del total de la potencia de los coches de la Fórmula 1 podrían llegar a su fin. Las quejas de los pilotos y de parte del público fue fuerte. Para 2027 y 2028 se bajará paulatinamente la preponderancia del motor eléctrico y aumentará el de combustión (por eso se acortarán en 15 kilómetros los Grandes Premios del próximo año).

Ben Sulayem redobló la apuesta y en Ruanda, durante el anuncio de África al calendario de F1, confirmó que en 2030 retornarán los motores V8, cuya última era abarcó de 2006 a 2013. “El nuevo V8 será en 2030”, dijo el emiratí. “Como piloto, lo primero que necesitamos son coches ligeros, así que van a ser aproximadamente 80 kilogramos más livianos, y quizás no debería estar diciendo esto ahora a la prensa. El segundo aspecto es mantener el negocio. Así que, va a ser al menos un 50 por ciento menos en investigación y desarrollo en el motor. Y, en tercer lugar, se trata de los aficionados; se trata del sonido, no del ruido”, agregó, quien asegura que tiene el apoyo de los fabricantes y de F1.

El fuerte mensaje de Colapinto para sus fanáticos

Franco Colapinto decidió hablar directamente con sus seguidores y dejó un mensaje contundente durante el receso de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine publicó un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibe, pero también para pedir que se terminen los insultos, amenazas y ataques contra otros pilotos, integrantes del equipo y personas de su entorno profesional.

“Hay algo muy importante de lo que necesito hablarles. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar”, comenzó Colapinto. “Yo soy muy agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados”.

El argentino reconoció ese respaldo, pero marcó un límite. “Sé que los hace sentir muy orgullosos cuando me va bien”, señaló. Luego llegó la parte central de su mensaje: “A veces nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a los colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, con los que trabajo día a día”. Colapinto fue claro al advertir que ese comportamiento puede terminar perjudicándolo. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero no me ayudan ni a mí ni al futuro”, expresó.

El piloto de Alpine insistió en que necesita que el acompañamiento se transforme en un respaldo más sano: “Realmente quiero que entiendan que creo que tenemos que cambiar todos juntos, tenemos que intentar mejorar como sociedad”. Y agregó: “Para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mis sueños, mis resultados, a seguir sumando puntos, necesito que me ayuden a hacer esto todos juntos”.