Polémica en Junín: seis minutos de VAR para anular el empate de River ante Sarmiento

Zunino invalidó el cabezazo de Montiel por una mano previa de Fausto Vera y también quedó bajo la lupa por una salida de Beltrán.

La principal polémica del partido entre River y Sarmiento quedó concentrada en una extensa revisión del VAR que terminó anulando el que había sido el empate del Millonario . La jugada necesitó cerca de seis minutos de análisis y concluyó con la decisión de Sebastián Zunino de invalidar el gol de Gonzalo Montiel por una mano previa de Fausto Vera .

La acción ocurrió a los 11 minutos del segundo tiempo. Ángel Correa encontró a Vera con un pase filtrado, el mediocampista controló la pelota en el aire y luego envió el centro al área chica. Montiel apareció por el medio y conectó de cabeza para marcar el 1-1, pero los jugadores de Sarmiento reclamaron inmediatamente una infracción en el control anterior.

Desde el VAR revisaron durante varios minutos la secuencia y finalmente llamaron a Zunino al monitor. El árbitro observó distintas repeticiones y determinó que la pelota había impactado en la mano de Vera, que se encontraba en una posición considerada antinatural . Por ese motivo, decidió anular el tanto.

¿ESTUVO BIEN ANULADO EL GOL DE RIVER?El árbitro cobró mano de Vera, previo al centro para la definición de Montiel. ¿Qué te pareció?Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/5I2xJVxjdT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

La demora fue uno de los puntos que más llamó la atención de la jugada. Entre la revisión desde la cabina y la posterior observación del árbitro en el monitor transcurrieron alrededor de seis minutos antes de que se comunicara la decisión definitiva.

La situación tuvo además un peso importante por el desarrollo del encuentro. Sarmiento se había puesto en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo mediante Julián Contrera, quien apareció dentro del área chica para empujar un centro desde la derecha. River había tenido anteriormente una oportunidad clara con Sebastián Driussi, cuyo remate impactó en el travesaño.

Pese al gol invalidado, el equipo visitante encontró más tarde la igualdad. A los 26 minutos del complemento, Thiago Almada filtró una gran pelota para Montiel, que volvió a aparecer en posición ofensiva y esta vez definió entre las piernas de Thyago Ayala para establecer el 1-1.

Beltrán salió del área con la pelota y Sarmiento reclamó

La otra acción discutida del encuentro se produjo durante el primer tiempo y tuvo como protagonista a Santiago Beltrán. El arquero de River salió rápidamente para cortar un ataque de Sarmiento y, en la continuidad de la jugada, quedó con sus dos pies fuera del área mientras mantenía contacto con la pelota.

Los futbolistas del Verde reclamaron mano, tiro libre y tarjeta amarilla para el guardameta. Sin embargo, Zunino dejó seguir y ninguno de los asistentes intervino para modificar la decisión. La acción tampoco derivó en una revisión que cambiara lo resuelto dentro del campo.

EL RECLAMO DE SARMIENTO POR LA SALIDA DE BELTRÁNLos jugadores del Verde reclamaron que el arquero de River había salido del área con la pelota en las manos. ¿Qué te pareció?#LPFxTNTSports https://t.co/HeGMu0CyFS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

El episodio generó protestas porque, de considerarse que Beltrán había controlado el balón con las manos fuera del área, correspondía sancionar infracción y evaluar además la medida disciplinaria.

Así, el duelo pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura quedó marcado por dos intervenciones arbitrales discutidas. La más extensa fue la del gol anulado a Montiel, que requirió varios minutos y revisión en el monitor; la otra, la salida de Beltrán, quedó sin sanción pese al reclamo inmediato de los jugadores de Sarmiento.