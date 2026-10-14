El histórico club italiano que quiere llevarse a Santiago Beltrán: la cifra que estarían dispuestos a pagar.

El arquero de River es seguido de cerca por una institución de la Serie A.

La Fiorentina de la Serie A italiana abrió contactos por Santiago Beltrán , arquero de River Plate , y el club argentino pediría una cifra cercana a los 20 millones de euros por el futbolista de 22 años. La alternativa que circula en Italia contempla una cesión en el mercado de enero de 2027 y una compra definitiva en junio, aunque por ahora no existe una oferta formal ni un acuerdo entre las partes.

La información fue publicada este miércoles por Corriere dello Sport. El interés de la entidad de Florencia apunta a resolver a futuro la sucesión del español David de Gea, que podría decir adiós. Según esa versión, Beltrán ya mantuvo los primeros contactos con el club de la Serie A y cuenta con pasaporte italiano, una condición que evitaría ocupar una plaza de extracomunitario. De hecho, hay quienes mencionan que el golero con proyección en la selección argentina estaría estudiando italiano.

“La vida después de De Gea. Contactos iniciados con el portero de River: contrato hasta 2027. Otro Beltrán. Precio de salida de 20 millones de euros; también despierta interés en la Premier League. Nacido en Buenos Aires, 22 años, con pasaporte italiano; debutó con el primer equipo este año y no ha salido del once titular desde entonces. El plan de la Fiorentina: cesión en enero y fichaje definitivo en junio”, informó la tapa del medio florentino que además adelantó que Franco Mastantuono volverá de forma inmediata a las canchas tras fracturarse un dedo. La referencia para el título, “Otro Beltrán”, es por el reciente paso de Lucas, quien justamente retornó al Millonario.

River tiene al guardameta bajo contrato hasta diciembre de 2027. Ese dato abre una contradicción con la versión inicial que situaba su salida antes de quedar libre en pocos meses: su vínculo no vence en el próximo mercado. En paralelo, la dirigencia millonaria inició conversaciones para extender el acuerdo, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión más elevada.

La posibilidad del préstamo

La prensa italiana sostiene que Fiorentina analiza un préstamo a partir de enero, con una obligación u opción de compra al finalizar la temporada europea. El valor que trascendió ronda los 20 millones de euros, en un escenario donde también habrían aparecido consultas desde la Premier League y la Bundesliga. Inter y Juventus habían sido mencionados entre los equipos que siguieron al arquero durante el último mercado de verano.

Hasta el momento, ni River ni Fiorentina difundieron una comunicación oficial sobre la negociación. Por ello, la posibilidad de un traspaso permanece en etapa de sondeos y estará atada tanto a la evolución de las charlas por la renovación como a las condiciones económicas de una eventual propuesta.

Nacido el 4 de octubre de 2004, Beltrán atravesó en 2026 su primera campaña sostenida como titular en el plantel profesional. Sus registros hasta ahora tienen 40 apariciones oficiales con River, repartidas en 31 encuentros de la Liga Profesional, dos de Copa Argentina y siete de Copa Sudamericana. En el torneo local sumó 2.775 minutos, 11 vallas invictas y 28 goles recibidos. Su buen rendimiento del arquero también le abrió la puerta de la Selección Argentina.

El próximo movimiento dependerá de si el interés viola se transforma en una propuesta concreta. River pretende blindar a uno de los futbolistas que ganó continuidad durante el año, mientras Fiorentina evalúa si acelera una operación para incorporarlo antes de la próxima temporada.