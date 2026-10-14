River y un partido clave en Junín ante Sarmiento: hora, formaciones y TV

El Millo visita al verde en el estadio Eva Perón, en un encuentro que debió disputarse hace 10 días.

River afrontará este miércoles una parada clave en sus aspiraciones para cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera. Desde las 19, el equipo de Leonardo Ponzio visitará a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, con la obligación de ganar para meterse en la zona de clasificación a los playoffs y mejorar su situación en la tabla anual.

El encuentro corresponde a la undécima fecha de la Zona B , que había quedado pendiente luego de que el conjunto de Núñez solicitara la postergación por la convocatoria de varios futbolistas durante la fecha FIFA. La jornada se completará con un duelo que puede modificar el panorama de ambos equipos en la recta final de la fase regular.

River llega tras el triunfo por 1 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto , resultado que además condenó al conjunto cordobés al descenso a la Primera Nacional. Sin embargo, el festejo no resolvió los problemas del Millonario en la tabla: con 16 puntos , ocupa el noveno puesto y todavía está fuera de los ocho que avanzan a la siguiente instancia.

El panorama es claro. Independiente Rivadavia, último equipo que se encuentra en zona de clasificación, suma 18 unidades. Por eso, una victoria en Junín le permitiría a River alcanzar los 19 puntos, superar la barrera de ingreso y meterse entre los equipos que siguen en carrera por el título.

Sarmiento quiere aprovechar la localía

El desafío no será sencillo. Sarmiento suma 19 puntos y marcha cuarto en la Zona B, por lo que buscará sostener su lugar entre los protagonistas del grupo. El equipo de Junín llega con confianza después de vencer por 3 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata y sabe que un buen resultado ante River puede consolidarlo en los puestos de arriba.

Además de la pelea por los playoffs, el partido tiene un peso importante en la tabla anual, que define las plazas para las copas internacionales de la próxima temporada. River acumula 45 puntos y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero necesita recortar distancias con los equipos que pelean por ingresar a la Libertadores. Argentinos Juniors, el último que ocupa uno de esos lugares por la tabla acumulada, suma 51 unidades.

Los convocados por Leonardo Ponzio para enfrentar a Sarmiento en Junín Fecha 11, Torneo Clausura 2026 14/10 - 19 hs Estadio Eva Perón#VamosRiver https://t.co/fGhi9jFBZR — River Plate (@RiverPlate) October 13, 2026

Horario, árbitro y TV

El encuentro se disputará este miércoles a las 19 en el estadio Eva Perón de Junín y contará con presencia de público visitante. Se espera que alrededor de 4.500 hinchas de River acompañen al equipo en las tribunas.

La conducción arbitral estará a cargo de Sebastián Zunino, mientras que José Carreras será el responsable del VAR. La transmisión en vivo se podrá seguir por TNT Sports Premium.

Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, River necesita transformar la obligación en una respuesta futbolística. Sarmiento, en cambio, intentará aprovechar su buen presente para dar otro paso hacia los playoffs. Los tres puntos pueden cambiar el escenario de ambos en una fecha que llega con mucho en juego.

La previa

Sarmiento: Thyago Ayala, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Lucas Suarez, Julián Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Elian Giménez, Junior Marabel, Jhon Renteria. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.