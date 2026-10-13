De casi perder una pierna a ser uno de los goleadores del campeonato: la historia del delantero que quiere amargar a River.

Junior Marabel es delantero de Sarmiento de Junín y uno de los máximos goleadores del fútbol argentino. Una de las revelaciones del Torneo Clausura y un futbolista con una historia de vida muy distinta a la de la mayoría: se repuso de un accidente que pudo costarle muy caro, vistió la camiseta de siete clubes entre Paraguay, Argentina y Chile y este año recaló en el Verde para establecerse como una de las figuras del conjunto de Facundo Sava que este miércoles recibirá a River , por el pendiente de la fecha 11, en un partido clave por la pelea de arriba.

“Frente a mi casa vivían unos parientes que tenían moto. Yo me puse a jugar, aceleré y la moto se levantó y cayó encima de mi cuerpo. Un fierro me atravesó el gemelo, el corte era gigante. Cuando llegué al hospital, el médico me dijo: ‘Pueden pasar muchas cosas: perder la pierna o no volver a caminar”, relató acerca del incidente que casi cambia su vida y que pudo poner fin a su carrera futbolística.

La camiseta número 27, que lo acompañó en gran parte de su carrera y ahora en el Verde, es, de algún modo, una cicatriz. Es la cantidad de puntos que recibió en aquella intervención. En ese entonces daba sus primeros pasos de una carrera que lo llevó por Capiatá, Cerro Porteño, 12 de Octubre, Guaireña, General Caballero, Unión de Santa Fe, Palestino de Chile y Sarmiento, donde lleva ocho gritos en el Clausura y ante el Millonario buscará alcanzar a Agustín Modica, de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que lidera la tabla de artilleros con nueve goles.

Pero su historia tiene poco de convencional. Aquella situación que vivió a los 12 años, mientras daba sus primeros pasos en las inferiores de Capiatá, marcó no solo su carrera sino también su vida y le dejó una forma de afrontar las dificultades que hoy traslada al campo de juego. Es un 9 de área, con olfato, muy buen cabezazo y un alto grado de efectividad. Pero también tiene sacrificio: corre, presiona y no se da por vencido.

El recuerdo de aquel accidente

“Por la profundidad de la herida pasé un año sin jugar. Gracias a Dios, la vida me dio otra oportunidad y estoy aprovechando al máximo todos los días. El número 27 intento usarlo en cada club al que voy, ya que es una marca para toda la vida”, contó en una entrevista a La Nación el delantero de 28 años y 1,86 metro de altura que debutó profesionalmente en 2017 y, tras convertir ocho goles en 22 partidos, dio el salto a Cerro Porteño, donde casi no tuvo lugar: apenas disputó cuatro encuentros y no convirtió.

El golpe fue duro. “Al menos diez veces pensé en dejar todo, se me vino el mundo abajo. Después empecé la rehabilitación y el especialista me dijo que tenía un 50% de posibilidades de volver a jugar, aunque probablemente iba a necesitar algún tipo de apoyo ortopédico. El músculo se había acortado y no podía mover la pierna con normalidad. Pero me propuse recuperarme y lo conseguí. Empecé de nuevo y hoy disfruto cada partido”, explica.

En 2022, Marabel tuvo su primera experiencia en la Argentina: Unión compró el 60% de su pase por una suma cercana a los 600.000 dólares. La adaptación no fue sencilla. La noche del estreno marcó el gol agónico para el triunfo 2-1 ante Vélez, pero después sufrió una distensión en la rodilla derecha y nunca terminó de afirmarse: convirtió dos goles en 31 partidos. La reinvención llegó en Palestino, donde encontró su mejor nivel: marcó 22 goles en 83 partidos entre todas las competencias, incluidas la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Después recaló en Sarmiento, donde ya suma 14 goles en 29 partidos -seis de ellos en el Apertura- y pelea por convertirse en el primer futbolista del club en terminar como goleador de un campeonato de Primera División. "Creo que el sacrificio, el trabajo y la dedicación hacen que las cosas pasen como uno sueña. A principio de año visualicé este momento y vine con mucha convicción de que podía darse así. Ahora quiero terminar el año de la mejor manera, tanto en lo colectivo como en lo individual", dijo acerca del presente de su equipo que lo tiene como uno de los protagonistas del campeonato del Primera División.