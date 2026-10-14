El fuerte mensaje de Colapinto para sus fanáticos

El argentino reclamó respeto hacia rivales e integrantes de Alpine, explicó su alejamiento de las redes y agradeció el respaldo recibido.

Franco Colapinto decidió hablar directamente con sus seguidores y dejó un mensaje contundente durante el receso de la Fórmula 1 . El piloto argentino de Alpine publicó un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibe, pero también para pedir que se terminen los insultos, amenazas y ataques contra otros pilotos, integrantes del equipo y personas de su entorno profesional.

“Hay algo muy importante de lo que necesito hablarles. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar”, comenzó Colapinto. “Yo soy muy agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados”.

El argentino reconoció ese respaldo, pero marcó un límite. “Sé que los hace sentir muy orgullosos cuando me va bien”, señaló. Luego llegó la parte central de su mensaje: “A veces nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a los colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, con los que trabajo día a día”.

El pedido de Colapinto después de los ataques en redes

Colapinto fue claro al advertir que ese comportamiento puede terminar perjudicándolo. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero no me ayudan ni a mí ni al futuro”, expresó.

El piloto de Alpine insistió en que necesita que el acompañamiento se transforme en un respaldo más sano: “Realmente quiero que entiendan que creo que tenemos que cambiar todos juntos, tenemos que intentar mejorar como sociedad”. Y agregó: “Para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mis sueños, mis resultados, a seguir sumando puntos, necesito que me ayuden a hacer esto todos juntos”.

El mensaje aparece después de varios episodios de hostigamiento digital. Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, había denunciado amenazas dirigidas incluso hacia integrantes de su entorno familiar. También Lando Norris recibió ataques después de sus declaraciones sobre el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto ya había señalado que los mensajes de odio no provienen únicamente de fanáticos argentinos, pero ahora eligió dirigirse especialmente a quienes consideran que atacando a terceros lo están defendiendo.

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Además, confirmó que tomó distancia de las redes sociales para concentrarse en su trabajo. “Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mis sueños, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo, a conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos”.

Pese a esa decisión, aclaró que no pretende cortar el vínculo con sus seguidores. “Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que me sigan bancando a mí y estoy seguro que vamos a conseguir estos resultados todos juntos”, afirmó.

El cierre mantuvo el mismo tono: “Vamos juntos como un equipo grande, a apoyarnos, a bancarnos en algunas malas”. Y terminó: “Gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre”.

La Fórmula 1 volverá a la actividad el 25 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. Allí, Colapinto buscará volver a competir con Alpine bajo el pedido explícito de que el apoyo de sus seguidores no se convierta en agresiones hacia los demás.