Verstappen ganó en Singapur por primera vez y Colapinto abandonó en la vuelta 31

El neerlandés dominó de principio a fin en su carrera número 250 en la F1 y sumó su segunda victoria consecutiva.

Max Verstappen se quedó este domingo con el Gran Premio de Singapur y lo hizo de la manera más contundente posible: dominando de principio a fin en las calles de Marina Bay , sin que ningún rival pudiera inquietarlo seriamente en ningún momento de las 62 vueltas.

Para el neerlandés de Red Bull fue un triunfo con valor histórico doble: fue su carrera número 250 en la Fórmula 1 y, al mismo tiempo, su primera victoria en Singapur en cualquier formato de competencia. Un récord que el difícil trazado callejero le había negado durante toda su carrera.

El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) en segunda posición y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en la tercera, quien mantiene el liderazgo del campeonato de pilotos.

VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!!



That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iVXOn2rPnq — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Lando Norris (McLaren) fue cuarto, Oscar Piastri (McLaren) quinto y Lewis Hamilton (Ferrari) sexto. Cerraron los puntos Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi), George Russell (Mercedes) e Isack Hadjar (Red Bull). Fue la segunda victoria consecutiva de Verstappen en el campeonato 2026, que sigue siendo dominado por Antonelli en la punta.

La carrera arrancó con Verstappen saliendo desde la pole y resistiendo el ataque inmediato de los Ferrari. El neerlandés defendió bien su posición en el arranque y desde allí administró la ventaja con una combinación de ritmo y estrategia impecable.

Red Bull lo llamó a boxes en el momento justo y el piloto volvió a la pista sin perder el liderazgo. Sus vueltas rápidas durante el stint central de la carrera dejaron en claro que nadie en la grilla tenía el ritmo suficiente para alcanzarlo.

Colapinto abandonó en la vuelta 31: un fin de semana para el olvido en Singapur

Para Franco Colapinto, en cambio, Singapur fue un fin de semana que difícilmente quiera recordar. El argentino de Alpine largó desde el puesto 15, tuvo una buena salida y ganó una posición para colocarse 14° en las primeras curvas.

Sin embargo, a lo largo de la carrera reportó por radio problemas con el despliegue de energía de su monoplaza y fue perdiendo ritmo de manera progresiva. En la vuelta 31, el Alpine A526 se detuvo en pista con una falla en la transmisión cuando Colapinto marchaba en el puesto 12. Su compañero de equipo Pierre Gasly terminó 11°, lo que significó que Alpine se fue de Singapur sin ningún punto ni en el campeonato de pilotos ni en el de constructores.

Colapinto gets going again but only to drive off and park up safely behind the barriers



Franco's race is run #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/8BL8GPWosn — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

El abandono fue el corolario de un fin de semana que había empezado mal desde la única práctica libre del viernes. En el formato sprint del sábado, Colapinto también debió abandonar —apenas en la vuelta 4— por una falla en el sistema de energía de su Alpine mientras circulaba detrás del auto de seguridad.

Y en la clasificación para la carrera principal, el argentino no logró superar la Q2 y quedó con el peor tiempo de esa tanda, cerrando la grilla en el puesto 15. Tres fallas o inconvenientes distintos en tres sesiones consecutivas, sobre un circuito donde el margen de error es mínimo.

El jefe de Alpine Steve Nielsen reconoció que el comportamiento del coche no fue el esperado durante todo el fin de semana y que el equipo necesita evaluar los problemas técnicos que afectaron a Colapinto antes de llegar a la próxima fecha. También abandonaron en la carrera Alex Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

El contraste con la fecha anterior no puede ser más marcado. En el GP de Baréin —celebrado en el Circuito de Lusail de Malasia—, Colapinto había completado una de sus mejores actuaciones del año al remontar desde el puesto 21 —el último de la grilla— hasta el décimo tercero en carrera. Ese rendimiento le había devuelto la confianza al equipo y al propio piloto.

En Singapur, el Alpine no se mostró confiable en ningún momento y las opciones de sumar puntos desaparecieron antes de llegar a la mitad de la carrera.

Lion City has a new Winner MAX, GET INNNNNNNNN #F1 || #SingaporeGP pic.twitter.com/pFVpTKcvhR — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 11, 2026

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Austin, Estados Unidos, del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas (COTA). La fecha vuelve al formato convencional, con tres prácticas libres y una carrera principal de 56 vueltas que largará el domingo a las 17 horas de Argentina.