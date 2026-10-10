Fórmula 1 en Singapur: Colapinto abandonó la Sprint y Verstappen volvió a ganar

El argentino quedó detenido por una falla técnica cuando peleaba cerca de los puntos; Hamilton fue segundo y McLaren chocó sobre el cierre.

La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur terminó demasiado pronto para Franco Colapinto . El argentino había largado 11° y tenía la posibilidad concreta de pelear por los puntos, pero un problema todavía sin determinar en su Alpine lo obligó a abandonar cuando marchaba cerca de la zona de unidades. La jornada, marcada por la lluvia y varios accidentes, quedó finalmente en manos de Max Verstappen , que consiguió su primera victoria Sprint de la temporada.

La competencia comenzó con media hora de retraso por la fuerte lluvia sobre Marina Bay . La FIA informó que había una gran cantidad de agua acumulada en las curvas 2 y 3, por lo que los pilotos realizaron una doble vuelta de formación antes de la largada.

Cuando finalmente se puso en marcha, George Russell sorprendió a Verstappen y tomó la punta. Colapinto , en cambio, perdió dos lugares y cayó al 13° puesto. El panorama volvió a cambiar rápidamente: Russell perdió el control de su Mercedes , impactó contra el muro y cruzó peligrosamente la pista, provocando la salida del safety car .

El argentino recuperó terreno por los abandonos y llegó a ubicarse 11°, pero durante la neutralización su monoplaza se detuvo en medio del circuito. Colapinto se bajó del auto y quedó definitivamente afuera de la Sprint.

¡¡MALAS NOTICIAS!! Franco Colapinto sufrió problemas técnicos en su Alpine y tuvo que abandonar la carrera sprint. #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/spDT6qGTGQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Alpine informó después que “el equipo perdió todos los datos y la comunicación con el coche y necesitamos esperar a recuperarlo para entender lo que ha pasado”. De esta manera, todavía habrá que esperar para conocer con precisión qué provocó la falla que dejó al argentino sin completar la prueba.

Verstappen volvió a ganar y McLaren desperdició puntos

El caos continuó durante buena parte de las 21 vueltas. Además de Russell y Colapinto, también abandonaron Lance Stroll, Isack Hadjar, Sergio Pérez, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas y Alexander Albon, por lo que la cantidad de autos en pista se redujo considerablemente.

Tras el relanzamiento, Verstappen recuperó el liderazgo y comenzó a construir una diferencia sobre Lewis Hamilton. El neerlandés administró la ventaja con una conducción sólida bajo condiciones complicadas y consiguió su primera victoria Sprint del año, prolongando el gran momento que atraviesa después de haber ganado también el Gran Premio de Bahréin.

Hamilton terminó segundo con Ferrari, mientras que Charles Leclerc completó el podio. Sin embargo, otro de los momentos fuertes llegó en la última vuelta: Lando Norris y Oscar Piastri, compañeros en McLaren, chocaron entre sí y dejaron escapar puntos importantes en una jornada que podía ser favorable para el equipo.

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Los horarios del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

La actividad en Singapur continuará este mismo sábado. La clasificación para el Gran Premio comenzará a las 10 de la mañana de Argentina y definirá la parrilla para la carrera principal.

El domingo, la competencia se largará a las 9 de la mañana. En Argentina podrá seguirse por Fox Sports, mediante Disney+ Plan Premium y también a través de F1 TV.

Para Colapinto, la prioridad inmediata será conocer qué ocurrió con su Alpine y comprobar si el inconveniente puede solucionarse antes de la clasificación. Después de quedar cerca de los puntos en la parrilla de la Sprint, el abandono dejó un sabor amargo y abrió una nueva incógnita en un fin de semana que todavía tiene mucho por delante.