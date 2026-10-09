La ruta 23 tendrá cortes de tránsito intermitente este fin de semana

Las interrupciones apuntan a desarrollar trabajos de voladuras sobre la calzada. Cuándo se retoma la circulación.

Los automovilistas que transiten por la traza de la ruta provincial 23 , entre Aluminé y el empalme con la ruta provincial 13, deberán transitar con precaución a partir de la programación de cortes de tránsito intermitentes previstos para este fin de semana.

Este viernes 9 y sábado 10 de octubre, entre las 8 y las 19, el tránsito en la ruta provincial 23 sufrirá demoras a partir de estos cortes de tránsito intermitentes, que habían sido suspendidos y finalmente fueron reprogramados para facilitar las obras sobre la calzada.

Las interrupciones intermitentes se realizarán este viernes 9 y sábado 10 de octubre, de 8 a 19, en el tramo entre Puesto Jara y el empalme con la Ruta Provincial 13. Los cortes tendrán una duración estimada de entre 30 y 40 minutos , según informaron desde Vialidad Provincial.

Los responsables de los trabajos solicitaron a los automovilistas que conduzcan con precaución y paciencia, respeten las velocidades máximas de 40 km/h en ripio y 20 km/h en desvíos, y cumplan con las indicaciones del personal de la empresa, que estará a cargo de la supervisión de los trabajos este fin de semana.

Según se explicó, los cortes intermitentes buscan despejar la zona y garantizar la seguridad de los automovilistas, ya que se espera avanzar este fin de semana con voladuras programadas en el sector.

La obra forma parte de los trabajos de pavimentación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia del Neuquén sobre este tramo de la Ruta Provincial 23 y que incluyen, en esta tapa, una serie de voladuras sobre la traza.

Por eso, se prevé que los cortes intermitentes se repitan, e incluso está previsto realizar un corte total de la calzada en un futuro próximo.

Nuevos cortes sobre la misma ruta

Según el parte difundido por Vialidad Provincial, está previsto que la continuidad de esos mismos trabajos impacten con otra interrupción del tránsito en esa misma ruta, en el tramo que va de Pilo Lil a Rahue, en el empalme con la ruta 46.

En este caso, los trabajos podrían iniciar el 13 de octubre y seguir hasta el día 21 de este mes, también para realizar voladuras sobre la calzada. Sin embargo, las fechas podrían modificarse en base a la continuidad del proyecto, por lo que se recomienda consultar el estado de las rutas antes de cada viaje para verificar cuáles son las zonas con tránsito interrumpido y así planificar caminos alternativos.