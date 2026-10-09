Cuatro detenidos en Chos Malal tras varios allanamientos por venta de drogas

La Policía secuestró 270 dosis de cocaína, más de 300 gramos de cannabis, un arma de fuego y efectivo. La investigación comenzó tras denuncias de vecinos.

Cuatro personas fueron detenidas y otras dos demoradas durante un gran operativo antinarcóticos realizado en Chos Malal. Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios que eran investigados por presunta comercialización de estupefacientes. La Policía secuestró drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo .

El operativo se realizó durante la noche del jueves 8 de octubre y estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Alto Neuquén. La investigación comenzó a partir de numerosas denuncias anónimas de vecinos de la localidad, que alertaron sobre presuntos puntos de venta de drogas.

A partir de esa información, los investigadores reunieron elementos probatorios que permitieron solicitar órdenes judiciales para allanar cuatro domicilios ubicados en distintos sectores de la ciudad.

Las diligencias se llevaron adelante bajo la supervisión de la Fiscalía de Narcocriminalidad de Chos Malal, con la participación de efectivos de las divisiones Antinarcóticos Alto Neuquén, Comarca y del Pehuén.

Cocaína, cannabis y un arma entre los elementos secuestrados

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró 270 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 300 gramos de cannabis sativa. También incautó siete balanzas digitales de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Entre los elementos encontrados había una pistola calibre 22 y municiones de distintos calibres, además de una suma de dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado en el parte policial.

Los efectivos también secuestraron diez teléfonos celulares, dos dispositivos de cobro electrónico de Mercado Pago, un detector de señales y cámaras de seguridad.

A esos elementos se sumaron precursores químicos y un automóvil que, según la investigación, habría sido utilizado para la actividad bajo sospecha.

Como resultado de los procedimientos, la Fiscalía interviniente dispuso la detención de cuatro personas mayores de edad: dos hombres y dos mujeres. Además, otros dos hombres fueron demorados para establecer correctamente sus identidades.

Otro operativo por venta de drogas en Neuquén

Semanas atrás, la Fiscalía avanzó con una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en Rincón de los Sauces. En ese caso, la fiscal Eugenia Titanti formuló cargos contra un hombre y una mujer luego de nueve allanamientos realizados en septiembre, en los que se secuestraron cocaína, cannabis, armas de fuego, municiones y más de cuatro millones de pesos en efectivo.

La investigación había comenzado en julio a partir de denuncias anónimas recibidas mediante el Código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida. Según se informó durante la formulación de cargos, al menos siete denuncias vinculaban a las dos personas investigadas con la presunta venta de drogas en distintos puntos de la localidad.

Entre los elementos secuestrados había más de 260 gramos de cocaína, una balanza digital de precisión, una máquina contadora de dinero y dos camionetas Toyota blancas. Además, se encontraron dos armas de fuego y numerosas municiones.

En esa causa, la Fiscalía solicitó cuatro meses para profundizar la investigación y pidió la clausura de un inmueble que, según la acusación, era utilizado como punto de venta de estupefacientes.