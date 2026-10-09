ATEN provincial repudió un video de Angélica Lagunas contra Fany Mansilla: "El posteo que atrasa"

Cuestionó a la referente de ATEN Capital por ridiculizar a la secretaria general con una referencia a “La Bella Durmiente”. Contó con apoyo de organizaciones.

La conducción provincial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) salió a repudiar un video difundido en redes sociales por la histórica dirigente de ATEN Capital, Angélica Lagunas , en el que se burló de la secretaria general del gremio, Fany Mansilla . Bajo el título “El posteo que atrasa”, un comunicado firmado por distintas organizaciones sindicales, sociales y feministas cuestionó el contenido de la publicación y sostuvo que reproduce dichos sexistas y patriarcales.

El video de Lagunas fue publicado luego de que ATEN solicitara al gobierno provincial que se retome la mesa de negociación salarial. La exsecretaria general de la seccional Capital planteó que ese reclamo tendría que haberse realizado mucho antes y eligió contar un cuento en el que se refirió a Mansilla como “la Bella Durmiente”, una imagen que motivó el rechazo de la conducción provincial y de las organizaciones que acompañaron el pronunciamiento.

En el documento, las firmantes señalaron que Lagunas no solo agrede a la actual secretaria general del sindicato, sino también a las mujeres que desde hace años participan de la construcción de los feminismos en las calles, en sus hogares y en sus lugares de trabajo.

“En el posteo Angélica Lagunas busca expresar sus diferencias políticas y para hacerlo echa mano a imágenes y sentidos que hace décadas buscamos desnaturalizar y transformar desde el movimiento de mujeres y disidencias”, expresaron. Para las organizaciones, el recurso utilizado resulta aún más cuestionable a pocos días de la realización del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales y No Binaries.

El comunicado también puso el foco en el lugar que ocupa Mansilla al frente de un sindicato cuya composición, según señalaron, está integrada en un 80% por mujeres. “Que a una compañera electa para conducir un sindicato se la intente estigmatizar, ridiculizar y demonizar ‘con metáforas’ peyorativas habla de posiciones políticas regresivas para plantear las diferencias con argumentos políticos”, plantearon.

Apoyo de organizaciones

De esa manera, las firmantes diferenciaron la discusión política y gremial -en este caso, el momento en que debía reclamarse la reapertura de la negociación salarial- de los recursos utilizados para cuestionar a una dirigente. En su lectura, la crítica de Lagunas recurrió a estereotipos que el movimiento feminista busca desarmar y que, sostuvieron, reproducen formas de violencia simbólica.

El pronunciamiento vinculó además el episodio con la defensa de la Educación Sexual Integral (ESI). A pocos días de cumplirse 20 años de la sanción de la Ley 26.150, las organizaciones recordaron la trayectoria de militancia desplegada para defender esa herramienta y advirtieron sobre la persistencia de discursos que consideran regresivos.

Maria Isabel Sanchez

“Pese a contar con esta herramienta, algunos sectores continúan usando recursos profundamente regresivos para plantear diferencias”, señalaron. También consideraron que estas expresiones adquieren mayor gravedad en el contexto nacional, al que describieron como atravesado por un “derroche de misoginia” por parte del gobierno nacional.

Hacia el final, el comunicado apeló a la responsabilidad docente y al papel de la ESI en la formación. “Asumir la responsabilidad de ser docente implica formarse, la ESI también nos invita a eso”, afirmaron, y expresaron su expectativa de que Lagunas pueda revisar sus posiciones desde una perspectiva antipatriarcal, antisexista y antirracista.

El texto lleva la firma de ATEN, La Revuelta, ATE, la Confederación Mapuche de Neuquén -zonal Xawvnko-, UPCN, SEJUN, ADUNC asentamiento Neuquén, APUNC, FUC, SITRAMUNE, ANEL, UNAVP, SADOP, Territorio Evita, Mumalá y Libertas, además de vocalías gremiales en el Consejo Provincial de Educación y consejeros gremiales en el ISSN.