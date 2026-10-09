Brote de varicela en dos colegios de Neuquén encienden las alarmas en Salud

Confirmaron 17 contagios entre estudiantes y docentes. Hubo suspensión de clases para realizar desinfección y autoridades instan a vacunarse.

Un brote de varicela sacude a dos escuelas técnicas de Neuquén y desde el ministerio de Salud confirmaron que ya se están llevando adelante las medidas de control y prevención necesarias para que no se expanda la enfermedad. Los afectados se encuentran en buen estado de salud.

"Hasta el momento se registraron 8 casos en estudiantes de la la EPET 17 y 9 casos de estudiantes de la EPET 20", informaron a LM Neuquén desde la cartera sanitaria este viernes.

"Desde las áreas de Epidemiología e Inmunizaciones de Salud, en coordinación con el hospital correspondiente, ya se están llevando adelante las medidas de control y prevención necesarias. Estas acciones incluyen el seguimiento de los estudiantes afectados, la entrega de recomendaciones a las instituciones y la evaluación médica de los contactos estrechos de riesgo", explicaron sobre las acciones llevadas adelante.

Además, aseguraron que los estudiantes se encuentran "en buen estado general", están cumpliendo con el aislamiento y tratamiento sintomático correspondiente. "Las autoridades del ministerio continuarán con el monitoreo de ambas comunidades escolares", aseguraron.

En la EPET 20 suspendieron las clases durante este viernes para realizar las tareas de limpieza necesarias y aprovechar el fin de semana para retomar con normalidad las actividades educativas la semana que viene. En tanto que en la EPET 17 suspendieron las actividades en la división afectada.

Desde el ministerio de Salud recordaron la importancia de mantener al día el Calendario Nacional de Vacunación. En Argentina, el esquema contra la varicela comprende dos dosis gratuitas y obligatorias: la primera dosis a los 15-18 meses de vida y la segunda dosis a los 5 años, durante ingreso escolar.

Precaución

El ministro de Salud, Martín Regueiro, confirmó los casos de varicela en dos escuelas técnicas de la ciudad y destacó que los estudiantes afectados "tienen una buena evolución". Aprovechó además para alertar a la comunidad sobre la importancia de no mandar a los chicos enfermos a la escuela.

El ministro explicó que se considera brote a partir de los cinco casos y explicó que la varicela es una enfermedad que que se transmite por vía aérea, con distintas etapas hasta que salen las lesiones en la piel.

"Cuando uno tiene un hijo que va a la escuela y empieza con fiebre no debemos mandarlos a la escuela porque aumenta el riesgo de contagio", indicó.

Además, explicó que las vacunas no evitan que los estudiantes se contagien, sino que hace que la enfermedad sea más leve, sin compromiso neurológico, ni respiratorio grave.

"Hoy cuando planteamos la vacunación en las escuelas, muchas veces no van los chicos y es importante que se vacunen, que se tome conciencia por ellos y toda la comunidad", insistió para alertar a las familias.

Desde el ministerio de Salud realizan monitoreo de la situación de los estudiantes afectados para verificar sus contactos estrechos y evitar que otras personas se puedan contagiar, especialmente si se trata de adultos mayores o con enfermedades anteriores.

Regueiro indicó además que dentro de los 17 casos que están comprendidos en este brote de varicela hay dos afectados que son personal docente.