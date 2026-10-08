Gran susto en una escuela: dos adolescentes quedaron atrapados en el ascensor

Fue un chico y una chica de 15 y 16 años. Tuvieron que intervenir los Bomberos Voluntarios para intentar liberarlos.

Dos adolescentes de 15 y 16 años quedaron atrapados este jueves dentro del ascensor del CPEM 71 de Centenario , luego de que el equipo se detuviera entre la planta baja y el primer piso de la escuela. Los estudiantes permanecieron encerrados durante aproximadamente 20 minutos hasta que pudieron ser liberados por personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad.

El operativo estuvo a cargo de seis bomberos que concurrieron al establecimiento en dos dotaciones. Según explicó a LM Neuquén Patricio Álvarez , jefe del cuartel de Bomberos de Centenario, la intervención se realizó con el asesoramiento de la empresa responsable del ascensor y permitió bajar el habitáculo hasta la planta baja para luego abrir las puertas y sacar a los adolescentes.

“Se trabajó para liberar a los chicos con el asesoramiento de la empresa. Se llamó a un teléfono de emergencia y lo que se hizo fue utilizar una bomba manual, una bomba hidráulica que tiene el ascensor”, explicó Álvarez, quien detalló además que trabajaron lo más rápido posible para evitar que los adolescentes sufran algún inconveniente en su salud.

El procedimiento permitió llevar el ascensor nuevamente hasta el piso inicial. Una vez ubicado en la planta baja, los bomberos pudieron abrir las puertas con normalidad y retirar a los dos estudiantes quienes salieron en buen estado, a pesar del susto que se llevaron dentro de la escuela.

El jefe del cuartel remarcó que los adolescentes estuvieron tranquilos durante el tiempo que permanecieron dentro del ascensor y que la situación no pasó a mayores.

“No pasó nada excepcional, solamente que el ascensor quedó entre piso y piso, planta baja y primero, porque no tiene más que eso”, señaló.

De acuerdo con Álvarez, los jóvenes estuvieron aproximadamente 20 minutos encerrados hasta que fueron liberados. No se informó que alguno de ellos haya sufrido lesiones como consecuencia del desperfecto.

El ascensor quedó fuera de servicio

Una vez finalizado el operativo, el ascensor quedó fuera de servicio. Ahora deberá ser revisado por la empresa encargada del mantenimiento antes de volver a utilizarse.

Álvarez explicó que, según la información que pudo observar en el lugar, los mantenimientos y chequeos del equipo figuraban como realizados. Sin embargo, consideró necesario que se revise el funcionamiento del ascensor y que desde la escuela se pueda verificar que los controles requeridos para este tipo de instalaciones se estén realizando correctamente.

“Ahora por el momento quedó fuera de servicio y habrá que esperar a que la empresa haga una revisión”, indicó. El CPEM N°71 de Centenario está ubicado en la intersección de las calles Costa Rica y Atahualpa Yupanqui.

Por su parte, Marcelo Marchesi, secretario general de ATEN Centenario confirmó que las autoridades de la escuela habían verificado que el ascensor tenga el mantenimiento necesario para su normal funcionamiento y que no había tenido inconvenientes con anterioridad.

Por lo pronto insistió en que permanecerá sin uso hasta que tenga una nueva revisión y se establezca qué fue lo que pudo fallar para que los dos adolescentes quedaran encerrados este jueves en su interior.