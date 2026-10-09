Dolor en el Norte Neuquino: falleció una querida vecina y madre de un intendente

La comunidad de Andacollo atraviesa momentos de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Doña Ida del Carmen Gutiérrez , madre del actual intendente de la localidad, Manuel San Martín . Su deceso, producido este jueves 8 de octubre, causó una inmediata e intensa muestra de afecto, respeto y acompañamiento hacia el jefe comunal y todo su entorno familiar.

La noticia tuvo una fuerte repercusión en la vida institucional y cotidiana de la localidad, ya que Doña Ida era además abuela de Beatriz "Bety" Gutiérrez , quien se desempeña como secretaria de Promoción Social en la gestión municipal.

Ante la triste partida, la Municipalidad de Andacollo emitió un comunicado oficial para expresar sus más sentidas condolencias a Manuel, Bety, a sus demás hijos e hijas, nietos y allegados, elevando una oración por la pronta resignación de sus seres queridos.

El acompañamiento de otras localidades

El dolor por el fallecimiento de la vecina trascendió de forma inmediata los límites del municipio y se extendió a lo largo de la región norte de la provincia.

Autoridades de localidades vecinas, entre ellas las municipalidades de Huinganco y Las Ovejas, hicieron llegar sus correspondientes placas de duelo para solidarizarse con el intendente San Martín.

"Una mujer luchadora y solidaria": la despedida de los vecinos en las redes

Apenas se difundió la necrológica en las plataformas institucionales, la publicación se transformó en un canal de afecto donde decenas de vecinos, amigos de muchos años y allegados volcaron sus mensajes. Además de las condolencias formales hacia la figura del jefe comunal, la comunidad también rescató la calidez humana de Doña Ida, recordándola como una persona humilde, trabajadora y fuertemente comprometida con el bienestar de sus seres cercanos.

En los comentarios recopilados en la página oficial de la municipalidad, los pobladores del pueblo coincidieron en calificarla como una "luchadora", una "gran mujer", una "mamá ejemplar", destacando la marca que dejó en la localidad a través de su dedicada crianza y de los entrañables lazos de amistad que cultivó a lo largo de las décadas. Además de los saludos dedicados a Manuel San Martín, la gente envió abrazos a sus otros hijos, a sus nietos y a toda la familia extendida.

Sentidas reflexiones como "nos deja el mejor de los recuerdos", "tuvieron una mamá sin igual", "gracias doña Ida por su hermosa amistad", "hoy duerme en el Señor, libre de dolores y de toda pena", "que Dios la reciba en su regazo" y "que brille para ella la luz que no tiene fin" dieron cuenta del profundo respeto que cosechó en vida. Vecinas e históricas amigas de la localidad rescataron su constante gesto solidario y su perfil de mujer de trabajo. De esta manera, el pueblo de Andacollo despide a una de sus vecinas más queridas, abrazando a su familia en el momento del adiós.