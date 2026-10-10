Deportivo Rincón perdió en casa y quedó muy complicado ante Kimberley

El conjunto neuquino cayó 1-0 por la ida de la Reválida y deberá revertir la serie como visitante para seguir en carrera.

Deportivo Rincón no pudo aprovechar la localía y perdió 1-0 ante Kimberley en el estadio Elías Moisés Gómez , por la ida de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A . El único gol fue convertido por Santiago Castillo a los 73 minutos y dejó al conjunto neuquino obligado a buscar la clasificación en la revancha.

El encuentro se disputó en Rincón de los Sauces , donde el León volvía a competir después de dos fines de semana sin actividad. El equipo llegaba con la intención de hacerse fuerte en su estadio y construir una ventaja antes de viajar a la costa bonaerense, pero no logró sostener el cero hasta el final.

La diferencia apareció a los 28 minutos del segundo tiempo. Castillo encontró el gol que inclinó la serie a favor de Kimberley y complicó el panorama para Rincón, que ahora necesitará ganar en la vuelta para mantener vivo el sueño de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional .

Una revancha con poco margen

El escenario es todavía más exigente por la ventaja deportiva que posee Kimberley. El conjunto marplatense definirá la eliminatoria como local y, en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al término de los dos partidos, avanzará a la siguiente instancia.

Por eso, el equipo neuquino deberá imponerse en Mar del Plata y hacerlo por una diferencia que le permita superar el resultado global. La revancha está programada para el domingo 18 de octubre y definirá cuál de los dos continuará en la tercera etapa de la Reválida.

Rincón había llegado a estos playoffs después de cumplir sus dos principales objetivos de la temporada. Primero aseguró la permanencia en el Federal A y luego selló su lugar en la fase eliminatoria con el 3-0 sobre Santamarina de Tandil en la última fecha de la Zona B.

Ahora tendrá que responder fuera de casa. La derrota por la mínima mantiene abierta la llave, pero Kimberley consiguió exactamente lo que buscaba: ganó como visitante y llegará a la definición con el resultado y la ventaja deportiva de su lado.