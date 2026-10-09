Deportivo Rincón vuelve a jugar por el Federal A y empieza el camino al segundo ascenso

El León recibirá este sábado a Kimberley de Mar del Plata, por la ida de la segunda etapa de la Reválida. El equipo neuquino buscará aprovechar la localía para sacar una diferencia antes de viajar a la costa atlántica.

Después de dos fines de semana sin competencia, Deportivo Rincón volverá a salir a la cancha con un objetivo renovado: avanzar en los playoffs del Torneo Federal A y mantener viva la ilusión de llegar a la Primera Nacional. El conjunto del norte neuquino recibirá este sábado a Kimberley de Mar del Plata , desde las 16, en el partido de ida de la segunda etapa de la Reválida.

El encuentro se disputará en el estadio Elías Moisés Gómez , ubicado en el camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en Rincón de los Sauces. El escenario, que fue remodelado, será el punto de partida de una serie que tendrá su definición en Mar del Plata.

Para el equipo neuquino, la primera misión será hacerse fuerte en casa y conseguir un resultado que le permita afrontar la revancha con posibilidades concretas de clasificación. Del otro lado estará un rival que también pretende seguir en carrera por el segundo ascenso y que tendrá la ventaja deportiva en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al cabo de los dos partidos.

De la permanencia a los playoffs

El León llega a esta instancia después de cumplir con los dos objetivos que se había trazado durante la temporada. Primero aseguró su continuidad en la categoría y luego consiguió meterse entre los equipos que siguen peleando por el ascenso.

La clasificación quedó sellada el 20 de septiembre, cuando el conjunto neuquino derrotó 3-0 a Ramón Santamarina de Tandil en la última fecha de la Zona B de la Reválida. Aquella tarde, Ezequiel Ávila abrió el marcador, Cristóbal Valbuena amplió la diferencia y un gol en contra de Valentín Quinteros completó la goleada.

El triunfo tuvo un valor especial porque Rincón llegaba obligado a ganar después de perder 1-0 frente a FADEP en Mendoza. La victoria le permitió alcanzar los 15 puntos y asegurar su lugar en la siguiente fase sin depender de otros resultados.

Ahora, con la permanencia resuelta, el desafío es dar un paso más. El equipo buscará sostener la fortaleza que mostró en su estadio y trasladar esa confianza a una eliminatoria en la que cada detalle puede resultar determinante.

Fernando Marcos será el árbitro del partido.

Una serie que exige atención

La segunda etapa de la Reválida reúne a 24 equipos y se disputa mediante cruces de ida y vuelta. Los 12 ganadores avanzarán a la tercera instancia, donde continuará la disputa por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En ese contexto, el partido del sábado adquiere una importancia particular para Deportivo Rincón. Una buena presentación como local puede darle margen para afrontar la visita a Kimberley, aunque deberá evitar que la necesidad de sacar una ventaja lo lleve a desprotegerse.

La revancha se jugará el domingo 18 de octubre en Mar del Plata, donde el conjunto bonaerense intentará aprovechar su condición de local y la ventaja deportiva que posee por su ubicación en el ordenamiento general.

Con el calendario de la Reválida nuevamente en marcha, el León vuelve a tener por delante un desafío de eliminación directa. Este sábado, desde las 16, comenzará a jugarse una parte importante de sus aspiraciones en el Federal A: ganar en casa para llegar con mejores perspectivas a la definición y seguir soñando con el salto de categoría.