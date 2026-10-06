Deportivo Rincón tiene rival para el primer cruce y arrancará jugando en casa

La serie será a dos partidos y el León comenzará como local. También quedaron definidos los otros 11 cruces de la Reválida.

Deportivo Rincón le ganó a Santamarina en la última fecha de su grupo y clasificó. Fotos gentileza Miguel Huentecol-Prensa Rincón.

Luego de dos fines de semana sin partidos, Deportivo Rincón ya conoce el camino que deberá recorrer para seguir con vida en el Federal A. El equipo neuquino enfrentará a Kimberley de Mar del Plata en la Segunda Etapa de la Reválida , una instancia que ofrece uno de los caminos hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional.

La serie se disputará a dos partidos, ida y vuelta, y Rincón tendrá la posibilidad de comenzar como local . La revancha será en Mar del Plata, donde Kimberley contará con ventaja deportiva en caso de que la serie termine igualada tanto en puntos como en diferencia de goles. Los partidos están programados para los domingos 11 y 18 de octubre.

El León llegó a esta instancia después de mantener la categoría y conseguir la clasificación en la Segunda Fase. Ahora tendrá que atravesar una llave exigente ante un rival que ya conoce el camino de los playoffs , en una serie que puede significar un nuevo impulso para el conjunto de Rincón de los Sauces.

Foto: Agustín Cortez

La Reválida reúne en esta etapa a 24 equipos: diez provenientes de la Primera Etapa, diez de la Segunda Fase y los cuatro equipos que quedaron eliminados en los cuartos de final de la pelea por el primer ascenso. Los 12 ganadores avanzarán a la Tercera Etapa, mientras que, en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, avanzará el equipo mejor ubicado en el ordenamiento general.

Todos los cruces de la Reválida

Además del enfrentamiento entre Deportivo Rincón y Kimberley, quedaron definidos otros 11 cruces para esta instancia:

Gimnasia de Chivilcoy vs. Defensores de Vilelas

Sol de América de Formosa vs. Juventud Unida Universitario

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Sportivo Las Parejas

Atenas de Río Cuarto vs. FADEP

Douglas Haig vs. El Linqueño

Kimberley vs. Deportivo Rincón

9 de Julio de Rafaela vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay

Argentino de Monte Maíz vs. San Martín de Mendoza

Villa Mitre vs. Costa Brava

Bartolomé Mitre de Posadas vs. Boca Unidos

Huracán Las Heras vs. Juventud Antoniana

Sarmiento de La Banda vs. Sportivo Belgrano

En todos los casos, las series serán a partido de ida y vuelta. Los equipos que figuran en primer término comenzarán jugando como locales y los mejores posicionados tendrán la ventaja deportiva en la definición.

Los que vienen de quedar eliminados el último fin de semana y corren con esa ventaja son Sol de América (foto), Gimnasia de Chivilcoy, Defensores de Villa Ramallo y Atenas de Río Cuarto.

Omar Novoa

El otro camino hacia el ascenso

Mientras Rincón y los otros 23 equipos transitan la Reválida, Cipolletti sigue peleando por el primer ascenso. El Albinegro avanzó a las semifinales y enfrentará a Alvarado de Mar del Plata, mientras que la otra serie será protagonizada por Olimpo y San Martín de Formosa.

Las semifinales también serán a dos partidos, con los encuentros de ida previstos para el 11 de octubre y las revanchas para el 18. Los dos equipos que pierdan esas series se incorporarán posteriormente a la Tercera Etapa de la Reválida.

Para Deportivo Rincón, el objetivo vuelve a ser claro: superar a Kimberley y seguir avanzando por el camino del segundo ascenso. El primer paso será en casa, donde el León buscará sacar una ventaja que le permita viajar a Mar del Plata con mejores perspectivas para definir la serie.