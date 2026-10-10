Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur y cómo verlo en Argentina

El piloto de Alpine largará 15° en Marina Bay después de una jornada marcada por el abandono en la Sprint y una difícil Q2.

Franco Colapinto afrontará este domingo la carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 después de un sábado intenso en Marina Bay . El piloto argentino de Alpine largará desde el 15° puesto , tras haber quedado eliminado en la Q2 y beneficiarse por la penalización que recibió George Russell , quien deberá partir desde el fondo de la grilla.

La competencia está programada para las 9 de la mañana de Argentina . La transmisión podrá seguirse en vivo por Fox Sports , mediante Disney+ Plan Premium y también a través de F1 TV , la plataforma oficial de la categoría.

Colapinto llega a la carrera con la necesidad de cerrar de buena manera un fin de semana que tuvo varios contrastes. Durante la clasificación mostró un buen rendimiento en la Q1 : marcó 1:33.782 en su primer intento y luego mejoró hasta 1:33.261 , registro que le permitió avanzar sin problemas a la segunda tanda.

En la Q2, sin embargo, el panorama cambió. Su primer tiempo fue de 1:33.866 y nunca logró acercarse a los diez mejores. Incluso estuvo cerca de tocar uno de los paredones del Circuito Urbano de Marina Bay. Finalmente terminó 16°, pero la sanción a Russell por reemplazar el motor y otros componentes de su Mercedes lo hizo avanzar un lugar en la parrilla.

Un sábado complicado para Colapinto antes de la carrera

Horas antes, Colapinto había participado de la carrera Sprint, en la que largó 11° y llegó a mantenerse cerca de la zona de puntos. La prueba comenzó con demora por la lluvia y rápidamente se volvió caótica. Russell chocó contra el muro y provocó la salida del safety car, mientras que varios pilotos debieron abandonar.

Durante esa neutralización, el Alpine del argentino se detuvo de manera inesperada y Colapinto tuvo que bajarse del monoplaza. El equipo informó después que perdió “todos los datos y la comunicación con el coche” y que necesitaba recuperar la unidad para determinar qué había ocurrido.

La Sprint terminó con victoria de Max Verstappen, quien consiguió su primer triunfo del año en este formato y extendió su gran momento después de haberse quedado también con el Gran Premio de Bahréin. Lewis Hamilton fue segundo y Charles Leclerc completó el podio. La prueba también tuvo un cierre caliente por el choque entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Verstappen volvió a dominar más tarde en la clasificación y consiguió la pole position para el domingo con un tiempo de 1:31.373. Leclerc partirá segundo, seguido por Hamilton, Kimi Antonelli y Norris. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, consiguió una destacada séptima posición.

Para el argentino, el desafío será avanzar desde el 15° lugar en un trazado donde los sobrepasos suelen ser difíciles. La largada y cualquier aparición del safety car pueden resultar determinantes para modificar estrategias y acercarlo a la zona de puntos.

Después del abandono en la Sprint y una clasificación irregular, Colapinto tendrá este domingo su última oportunidad del fin de semana en Singapur. La carrera comenzará a las 9 y será la ocasión para intentar recuperar posiciones y cerrar con mejores sensaciones una jornada exigente para Alpine.