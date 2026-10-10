Colapinto avanzó a Q2, pero quedó eliminado en una floja clasificación en Singapur

El argentino mostró velocidad en la primera tanda, pero no pudo repetir en la segunda y partirá 15° por una sanción a Russell.

Franco Colapinto cerró con sensaciones encontradas la clasificación del Gran Premio de Singapur . El piloto argentino de Alpine logró superar con autoridad la Q1 , pero no consiguió sostener el rendimiento en la segunda tanda y quedó eliminado tras finalizar 16° .

El comienzo había sido alentador. Colapinto marcó primero 1:33.782 , registro que momentáneamente lo colocó sexto, y luego mejoró hasta 1:33.261 para ubicarse noveno y asegurarse el pase a la Q2 . Después de haber abandonado más temprano en la carrera Sprint por un problema en su monoplaza, el avance representaba una buena señal para el resto de la jornada.

Sin embargo, la segunda parte de la clasificación fue mucho más complicada. En su primer intento, el argentino giró en 1:33.866 y quedó lejos de los diez puestos que otorgaban el acceso a la Q3 . Tampoco pudo encontrar una mejora suficiente sobre el cierre y terminó decimosexto , sin posibilidades de avanzar a la tanda definitiva.

Pese a esa ubicación, Colapinto ganará un lugar en la grilla y largará 15° en la carrera del domingo debido a una penalización que deberá cumplir George Russell. La posición final de salida quedará confirmada una vez que termine toda la sesión y se oficialice la parrilla.

La clasificación había comenzado además con media hora de demora respecto del horario original. Para Alpine, el balance parcial dejó nuevamente a Colapinto fuera de la Q3 después de una jornada marcada por el abandono en la Sprint y los problemas que el equipo deberá seguir analizando antes de la carrera principal.

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