"Un problema del auto": el enojo de Franco Colapinto por el abandono en la Sprint de Singapur

El piloto argentino de Alpine dejó pasar una oportunidad fundamental para volver a sumar puntos en la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) expresó su frustración luego de su abandono en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur al asegurar que "era una buena oportunidad".

Colapinto marchaba undécimo luego de muy pocos giros cuando su Alpine sufrió una pérdida de potencia que lo obligó a abandonar , por lo que terminó con las manos vacías en el Circuito Urbano de Marina Bay.

"Había una buena oportunidad. Una lástima, fue un problema del auto" , expresó Colapinto luego de la carrera que terminó con triunfo para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

¡¡MALAS NOTICIAS!! Franco Colapinto sufrió problemas técnicos en su Alpine y tuvo que abandonar la carrera sprint. #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/spDT6qGTGQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Además, subrayó que "era una buena oportunidad", y adelantó que "ahora intentaremos arreglarlo y volveremos en la qualy... Ojalá hagamos un par de cambios buenos y estemos bien para la clasificación".

El argentino llega al GP de Singapur, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato, luego de no conseguir sumar puntos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Malasia.

La actividad para Colapinto en Singapur continuará a las 10 de la mañana, horario en el que está programado el inicio de la clasificación para la carrera principal del domingo.

Así fue la Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur terminó demasiado pronto para Franco Colapinto. El argentino había largado 11° y tenía la posibilidad concreta de pelear por los puntos, pero un problema todavía sin determinar en su Alpine lo obligó a abandonar cuando marchaba cerca de la zona de unidades. La jornada, marcada por la lluvia y varios accidentes, quedó finalmente en manos de Max Verstappen, que consiguió su primera victoria Sprint de la temporada.

La competencia comenzó con media hora de retraso por la fuerte lluvia sobre Marina Bay. La FIA informó que había una gran cantidad de agua acumulada en las curvas 2 y 3, por lo que los pilotos realizaron una doble vuelta de formación antes de la largada.

Cuando finalmente se puso en marcha, George Russell sorprendió a Verstappen y tomó la punta. Colapinto, en cambio, perdió dos lugares y cayó al 13° puesto. El panorama volvió a cambiar rápidamente: Russell perdió el control de su Mercedes, impactó contra el muro y cruzó peligrosamente la pista, provocando la salida del safety car.

El argentino recuperó terreno por los abandonos y llegó a ubicarse 11°, pero durante la neutralización su monoplaza se detuvo en medio del circuito. Colapinto se bajó del auto y quedó definitivamente afuera de la Sprint.

Alpine informó después que “el equipo perdió todos los datos y la comunicación con el coche y necesitamos esperar a recuperarlo para entender lo que ha pasado”. De esta manera, todavía habrá que esperar para conocer con precisión qué provocó la falla que dejó al argentino sin completar la prueba.

El caos continuó durante buena parte de las 21 vueltas. Además de Russell y Colapinto, también abandonaron Lance Stroll, Isack Hadjar, Sergio Pérez, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas y Alexander Albon, por lo que la cantidad de autos en pista se redujo considerablemente.

Tras el relanzamiento, Verstappen recuperó el liderazgo y comenzó a construir una diferencia sobre Lewis Hamilton. El neerlandés administró la ventaja con una conducción sólida bajo condiciones complicadas y consiguió su primera victoria Sprint del año, prolongando el gran momento que atraviesa después de haber ganado también el Gran Premio de Bahréin.

Hamilton terminó segundo con Ferrari, mientras que Charles Leclerc completó el podio. Sin embargo, otro de los momentos fuertes llegó en la última vuelta: Lando Norris y Oscar Piastri, compañeros en McLaren, chocaron entre sí y dejaron escapar puntos importantes en una jornada que podía ser favorable para el equipo.