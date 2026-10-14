La Fórmula 1 confirmó el regreso de los motores V8: para cuándo está previsto

El reclamo de los fanáticos y los pilotos fue escuchado por los autoridades, que pegan un volantazo para los próximos años.

El presidente de la Fórmula 1 , Ben Sulayem, confirmó el regreso de los motores V8 , lo que se convierte en uno de los cambios más esperados por los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo; al tiempo que redobló apuestas y se animó a ponerle fecha.

La vuelta de los propulsores de 8 cilindros se dio en el marco del anuncio de la incorporación del Gran Premio de Ruanda , lo que implicará el retorno de la categoría a África, luego de 30 años -la última vez que se disputó una carrera en ese continente fue en Sudáfrica, en 1993- .

“ El nuevo V8 será en 2030. Como piloto, lo primero que necesitamos son coches ligeros, así que van a ser aproximadamente 80 kilogramos más livianos, y quizás no debería estar diciendo esto ahora a la prensa. El segundo aspecto es mantener el negocio. Así que, va a ser al menos un 50 por ciento menos en investigación y desarrollo en el motor. Y, en tercer lugar, se trata de los aficionados; se trata del sonido, no del ruido”, señaló junto a Stefano Domenicali , director ejecutivo de la F1.

La modificación responde, en parte, al descontento que generaron las actuales unidades de potencia. Desde 2014, la categoría utiliza motores híbridos de seis cilindros, pero el incremento de la presencia eléctrica del 20% al 50% en la nueva configuración provocó duras críticas por su impacto en el rendimiento y el espectáculo.

Entre los inconvenientes señalados aparecen las dificultades para mantener el rendimiento cuando los autos circulan a bajas revoluciones. En paralelo, los aficionados reclaman el regreso de motores más grandes y con un sonido más tradicional, como los V8, V10 y V12. La última vez que los motores V8 fueron utilizados en la F1 fueron en las temporadas de entre 2006 y 2013.

Ruanda, el circuito que vuelve a la Fórmula 1

La Fórmula 1 confirmó una noticia histórica para el automovilismo mundial: África volverá a tener una carrera del calendario después de más de tres décadas. El país elegido es Ruanda, que albergará el Gran Premio de África a partir de comienzos de la década de 2030, en el marco de un acuerdo por diez años con la máxima categoría.

El anuncio representa un paso importante para la expansión internacional del campeonato, que busca consolidar su presencia en nuevos mercados. La última competencia de Fórmula 1 en suelo africano se disputó en 1993, cuando el Gran Premio de Sudáfrica se desarrolló en Kyalami y terminó con la victoria del francés Alain Prost.

Desde entonces, el continente quedó afuera de la máxima categoría, pese a los reiterados intentos por concretar su regreso. Ahora, la apuesta se trasladará a Ruanda, un país que viene impulsando grandes eventos deportivos como parte de su estrategia para atraer turismo e inversiones.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in RwandaThe African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

La competencia tendrá como escenario un trazado que se construirá en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital ruandesa, y cerca del futuro aeropuerto internacional de la zona. El proyecto contempla un circuito diseñado para cumplir con los estándares de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), dentro de un desarrollo que también apunta a potenciar la infraestructura y la actividad turística.

El diseño estará a cargo de Alex Wurz y Hermann Tilke, dos nombres vinculados al desarrollo de circuitos modernos. La propuesta busca aprovechar las características del terreno y sus desniveles para ofrecer un recorrido exigente para los pilotos.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la relevancia de la iniciativa, que permitirá que el campeonato vuelva a competir en todos los continentes habitados. La organización también remarcó el potencial de África, donde más de 100 millones de personas siguen la categoría.